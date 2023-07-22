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周湯豪、許曦文出席美妝快閃活動，高衩修長美腿成亮點

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▲▼ 許曦文出席美妝快閃店活動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Valentino Beauty引進台灣，話題性十足。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

Valentino Beauty快閃店活動邀來品牌好友周湯豪和小S大女兒Elly許曦文出席，兩人好默契皆以一身黑色出席，周湯豪一如往常的帥氣現身，倒是17歲的Elly身穿蝴蝶結裝飾的高衩裙露到大腿跟，大方露出修長纖細的美腿，時尚度滿分。

▲▼ 許曦文出席美妝快閃店活動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲外型時髦亮眼的氣墊粉餅，讓人一眼就愛上。

周湯豪分享，當初認識Valentino是從時裝開始，現在有機會從快閃店來認識美妝，美妝的包裝很吸引我，而且媽媽比莉姊也愛用，Elly則是表示，其實一直以來都有關注這個品牌，因為身邊的朋友都很喜歡，自己最推薦PINK PP高訂粉氣墊粉餅。

▲▼ 許曦文出席美妝快閃店活動。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲17歲的Elly出席活動落落大方，很有模特兒架式。

被問及什麼時候是自己的高光時刻？周湯豪認為自己最迷人就是創作的時候，當做出滿意的作品給大家看見時，就會覺得自己很酷，而Elly則是年輕無厘頭回答，她覺得自己最潮最酷就是喝水的時候，因為平時很愛喝水，喝完水以後就覺得自己變健康。

▲▼周湯豪、小S女兒許曦文Elly出席VALENTINO BEAUTY PINK PP 快閃店開幕記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲周湯豪喜歡清爽的香氣，不想要和人撞香。（圖／記者謝盛帆攝）

會後周湯豪也不藏私分享，自己私下是香水控，家裡收藏各式各樣的香水，偏好清爽卻又不想和人撞香的氣味，因為香水太多，所以每天都會噴不同味道的香水來改變心情。

關鍵字：

Valentino beauty, 許曦文ELLY, 周湯豪

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