晚睡又晚起？營養師傳授「3大祕訣」， 讓孩子暑假健康長大

▲營養師傳授3大祕訣，讓孩子暑假健康成長。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

暑假已經過了將近一半，身旁的小朋友是否已放飛自我，越來越晚睡，早上又起不來呢？營養師夏子雯提供給家長3個小提醒，趁著開學前把自己調回健康模式吧！

#保持良好的生活習慣

營養師夏子雯建議小朋友每天早晚喝一杯牛奶，她舉例喝牛奶、優酪乳、吃優格或起司乳酪，可以幫助身體得到所需的鈣質。對於有乳糖不耐症的人來說，黑芝麻豆奶是一個不錯的選擇。

她提到每天可以曬半小時太陽，曬太陽也很重要，因為身體可以透過太陽的紫外線合成維生素 D，有助於骨骼生長和變得更強健。最後建議每天運動半小時，可選擇任何運動或是較多跳躍的活動，也可以促進身高增長。

#健康飲食

攝取優質澱粉來源很重要，例如雜糧麵包、燕麥片、五穀米、玉米、花生、地瓜、南瓜、芋頭等。這些食物富含維生素、礦物質和膳食纖維，有助於增加澱粉的營養密度。

此外也建議每天至少吃到3種顏色的蔬菜和2份水果，選擇各式不同種顏色的蔬果，如紅、橙、黃、綠、紫、白色等，能為身體提供豐富的植化素和營養素。

#早睡早起不要熬夜

保持健康規律的作息和充足的睡眠可以提高身體的免疫力！當睡眠良好時，身體可以維持正常運作，從而改善整體健康狀況並擁有更快樂的心情。