fb ig video ETtoday search mobile

晚睡又晚起？營養師傳授「3大祕訣」， 讓孩子暑假健康長大

>

▲▼營養師傳授「3大祕訣」，暑假前調回健康模式 。（圖／Unsplash）

▲營養師傳授3大祕訣，讓孩子暑假健康成長。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

暑假已經過了將近一半，身旁的小朋友是否已放飛自我，越來越晚睡，早上又起不來呢？營養師夏子雯提供給家長3個小提醒，趁著開學前把自己調回健康模式吧！

▲▼營養師傳授「3大祕訣」，暑假前調回健康模式 。（圖／Unsplash）

#保持良好的生活習慣

營養師夏子雯建議小朋友每天早晚喝一杯牛奶，她舉例喝牛奶、優酪乳、吃優格或起司乳酪，可以幫助身體得到所需的鈣質。對於有乳糖不耐症的人來說，黑芝麻豆奶是一個不錯的選擇。

她提到每天可以曬半小時太陽，曬太陽也很重要，因為身體可以透過太陽的紫外線合成維生素 D，有助於骨骼生長和變得更強健。最後建議每天運動半小時，可選擇任何運動或是較多跳躍的活動，也可以促進身高增長。

▲▼營養師傳授「3大祕訣」，暑假前調回健康模式 。（圖／Unsplash）

#健康飲食

攝取優質澱粉來源很重要，例如雜糧麵包、燕麥片、五穀米、玉米、花生、地瓜、南瓜、芋頭等。這些食物富含維生素、礦物質和膳食纖維，有助於增加澱粉的營養密度。

此外也建議每天至少吃到3種顏色的蔬菜和2份水果，選擇各式不同種顏色的蔬果，如紅、橙、黃、綠、紫、白色等，能為身體提供豐富的植化素和營養素。

▲▼營養師傳授「3大祕訣」，暑假前調回健康模式 。（圖／Unsplash）

#早睡早起不要熬夜

保持健康規律的作息和充足的睡眠可以提高身體的免疫力！當睡眠良好時，身體可以維持正常運作，從而改善整體健康狀況並擁有更快樂的心情。

關鍵字：

暑假, 作息, 孩子, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沉，狠起來不手軟

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沉，狠起來不手軟

小S女兒許曦文穿高衩秀長腿、周湯豪每天換香水　站台美妝大呼緊張

小S女兒許曦文穿高衩秀長腿、周湯豪每天換香水　站台美妝大呼緊張

阮經天自曝是熱狗歌迷「願意免費拍MV」　Karencici超短上衣辣秀小蠻腰

阮經天自曝是熱狗歌迷「願意免費拍MV」　Karencici超短上衣辣秀小蠻腰

超準！憑直覺挑一隻喜鵲，看看你最近什麼好運上門？ 吃輕食能減肥？營養師曝「4大誤區」要注意　以免越吃越胖 晚睡又晚起？營養師傳授「3大祕訣」， 讓孩子暑假健康長大 Seiko薄還要更薄　復刻稜角分明經典錶露新意 誠品「理想的文具」200公尺人龍等進場　利百代印泥包包超可愛 3雙Y2K復古跑鞋超好搭　NIKE「小巴黎世家」、亞瑟士古銅新色必須擁有 《絕世網紅》李清娥超愛NIKE球鞋　私下率性男友風穿搭更有魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面