芒果辣椒巧克力超新奇！5款芒果季甜點推薦　泡入水好喝又消暑

實習記者劉于禎／綜合報導

隨著炎炎夏日的到來，水果饗宴也盛大展開，許多人都喜歡藉由吃水果來達到消暑解渴的效果，而芒果更是消暑聖品，除了一刀切開直接品嘗之外，最令人引頸期盼的就是各式芒果風味的食物，不僅有甜點、蛋糕，還結合椒辣推出獨特的巧克力，每一款都是夏日吃甜甜的好選擇。

baan 泰式經典芒果糯米飯



曾被美國CNN評選為全球50大最佳甜品之一的「芒果糯米」，是泰國具有標誌性的經典美食，2020年入選台北米其林餐盤的baan Taipei，在餐廳內就還原這道泰式經典芒果糯米飯，採用台灣獨有的香水芒果，配上紫米與白糯米混合而成的糯米飯，淋上特調椰漿醬，每一口都像置身泰國，更獨家延發出即食包，讓你不用出國也可以在家獨享，微波就吃得到。

▲baan 泰式經典芒果糯米飯。（圖／Pinkoi官網，下同）

花樣朋派 一朵芒果玫瑰千層

又美又好吃的千層蛋糕怎麼能錯過！與一般的千層蛋糕不同，這款千層蛋糕採用垂直的方式仿製玫瑰花瓣的形象，芒果的香甜配上黃色玫瑰花的花語「純潔的友情以及最美好的祝福」，非常適合送給閨蜜，來一場浪漫珍貴且香甜美味的下午茶。

淡果香 盛夏芒果果乾水

不愛喝水的人有福了！喝水是每天必備功課，雖然許多人認為水沒有味道很難喝而選擇買飲料，但飲料中的糖分容易使人發胖，即便是無糖茶或咖啡也可能會咖啡因攝取過多而導致失眠，因此這款果乾水就非常適合不愛喝水的人，只要簡單的將果乾泡入飲用水中，在補充水分的同時聞到淡淡果香，讓喝水不再無聊。

Theo & Philo 芒果辣椒可可碎黑巧克力

最早在400年前，辣椒與巧克力就已經結合在一起，16世紀初葉阿茲特克帝國有一位熱愛巧克力的國王，在他舉辦的宴會中，會端出以金色高腳杯盛裝添加了蜂蜜與辣椒的巧克力飲品，而這款Bean to Bar巧克力有65%的黑巧克力，讓整體感微甜而不膩，是舒服的大人口味，加上芒果與辣椒，想像起來會很強烈，但在這塊巧克力上卻意外的合拍。辣椒並不會辣口，只有微微暖喉嚨的香氣，搭配尾韻QQ芒果乾的濃郁，還有可可脆如堅果般的口感，完全就是專屬夏天的味道。

Kai開康普茶 有機芒果百香果康普茶

康普茶是以茶湯加入糖與共生菌靜置發酵而成的天然茶飲，不同的茶葉可以釀製成不同風味的康普茶，富含天然的有機酸、益生菌、維生素B、茶多酚及葡萄糖醛酸等對人體有益成分，喝起來自帶酸味的口感，是健康又好喝的機能性飲料，而這款芒果百香果康普茶有如仲夏烈日般的熱情奔放，香甜酸爽風味在炎炎夏日喝一口，讓你秒飛海島漫步。