肌膚泛紅又乾癢？99%都做錯的保養日常，化妝棉使用、洗臉水溫都要小心

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供、drwu_skincare IG

夏季天氣炎熱，不少人都會有肌膚泛紅的問題，有些甚至是因為敏感而自帶「腮紅」，但總是兩塊紅吱吱的色塊讓人好困擾，以下三大保養技巧，能夠舒緩肌膚，恢復健康狀態，甚至有些做法99%的人都錯過，要特別注意。

1.輕柔微涼很關鍵

多數人在保養的時候，都會掌握不好力道，可能是保養的時候過度用力，或是洗臉水溫過高，這些都會造成肌膚泛紅，在使用產品跟清潔的時候，記得動作一定要輕柔，不要為了把保養品揉進肌膚，太大力搓揉，很容易出現拉扯刺激。

2.不過度去角質

肌膚敏感的人很多都是皮膚偏薄或是乾性肌膚，在保養的時候，不建議使用過度刺激的酸類或是A醇，要使用也應該從低濃度成分先建立耐受，再慢慢疊加，還有一個關鍵就是用化妝棉擦拭臉部的時候，不要過度摩擦，以免帶走肌膚保護層，動作輕柔，減少使用磨砂膏，養好保護屏障。

3.防曬要做好

夏季太陽強烈，紫外線照射下，不僅容易出現泛紅，更容易曬黑變老，所以建議外出可以使用物理防曬，像是抗UV的傘、外套、帽子，怕悶熱也能挑選防曬乳加強呵護，幫助肌膚打造友善防護網，養成健康膚況。

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