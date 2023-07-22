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肌膚泛紅又乾癢？99%都做錯的保養日常，化妝棉使用、洗臉水溫都要小心

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供、drwu_skincare IG

夏季天氣炎熱，不少人都會有肌膚泛紅的問題，有些甚至是因為敏感而自帶「腮紅」，但總是兩塊紅吱吱的色塊讓人好困擾，以下三大保養技巧，能夠舒緩肌膚，恢復健康狀態，甚至有些做法99%的人都錯過，要特別注意。

▲保養,洗臉,化妝棉,護膚,。（圖／達志示意圖）

1.輕柔微涼很關鍵

多數人在保養的時候，都會掌握不好力道，可能是保養的時候過度用力，或是洗臉水溫過高，這些都會造成肌膚泛紅，在使用產品跟清潔的時候，記得動作一定要輕柔，不要為了把保養品揉進肌膚，太大力搓揉，很容易出現拉扯刺激。

▲保養,洗臉,化妝棉,護膚,。（圖／達志示意圖）

2.不過度去角質

肌膚敏感的人很多都是皮膚偏薄或是乾性肌膚，在保養的時候，不建議使用過度刺激的酸類或是A醇，要使用也應該從低濃度成分先建立耐受，再慢慢疊加，還有一個關鍵就是用化妝棉擦拭臉部的時候，不要過度摩擦，以免帶走肌膚保護層，動作輕柔，減少使用磨砂膏，養好保護屏障。

▲保養,洗臉,化妝棉,護膚,。（圖／達志示意圖）

3.防曬要做好

夏季太陽強烈，紫外線照射下，不僅容易出現泛紅，更容易曬黑變老，所以建議外出可以使用物理防曬，像是抗UV的傘、外套、帽子，怕悶熱也能挑選防曬乳加強呵護，幫助肌膚打造友善防護網，養成健康膚況。

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＃BIODERMA貝膚黛瑪 舒敏抗老修護精華，30ml、售價1350元

▲BIODERMA,貝膚黛瑪,德卡,寶拉珍選,DR.WU,保養。（圖／品牌提供）

以「卸妝水」紅遍全球的法國醫美品牌貝膚黛瑪在7月推出修護精華，無香料、酒精與防腐劑的成分，添加紅鼠尾草多酚、維他命E、岩藻多糖及獨家肌膚仿生修護專利，溫和不刺激的配方，同時又可以為肌膚帶來清爽、零負擔的呵護。

＃德卡 潔膚蜜，250ml、售價1600元

▲BIODERMA,貝膚黛瑪,德卡,寶拉珍選,DR.WU,保養。（圖／品牌提供）

採取100％天然皂草精華成分製作，具有精華豐盈質地的潔膚蜜，在清潔時不容易造成肌膚磨擦拉扯，加上內含檸檬草、薰衣草等植萃成分，細緻泡沫可以溫和帶走髒污，而且洗完不乾澀，重現自然水潤保濕度。

＃寶拉珍選 20%B3青春緊緻毛孔精華液，20ml、售價1700元

▲BIODERMA,貝膚黛瑪,德卡,寶拉珍選,DR.WU,保養。（圖／品牌提供）

向來運用高效成分提供女性高CP值選擇的寶拉珍選，針對夏季推薦緊緻毛孔精華液，雖然有調理毛孔的效果，但內含業界最高濃度20%維他命B3（菸鹼醯胺）成分，對於舒緩安撫肌膚更有效果，親膚的精華質地強化屏障很有感。

＃DR.WU 玻尿酸保濕精華液，101ml、售價2980元

▲BIODERMA,貝膚黛瑪,德卡,寶拉珍選,DR.WU,保養。（圖／品牌提供）

從20年前推出就立刻成為當家花旦的玻尿酸保濕精華液，平均每年賣出55座台北101的高度，這次針對DR.WU 20周年，再度推出101ml加大限定版，融合日本、德國與法國的玻尿酸技術，可以全面補水、鎖水，達到潤澤保濕的效果，上妝、睡前都可以使用。

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關鍵字：

BIODERMA, 貝膚黛瑪, 德卡, 寶拉珍選, DR.WU, 保養

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