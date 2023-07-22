Valentino芭比風帳篷、火龍果冰淇淋夢幻登場！信義限定粉紅野營必打卡

記者鮑璿安／台北報導

Valentino 范倫鐵諾2022秋冬與色彩權威Pantone 共同開發的PINK PP粉色系，這股芭比粉旋風燒到今年春夏根本沒打算過季，品牌於台北信義區打造《V風粉夏 PINK PP 限定城市野營》，以單色符號將戶外野營昇華， 直接在商圈擺放露營帳篷、桌椅、盪鞦韆提供民眾放鬆拍美照，甚至還有粉色系火龍果冰淇淋必吃！





▲台北信義區打造《V風粉夏 PINK PP 限定城市野營》，以單色符號將戶外野營昇華。（圖／記者鮑璿安攝）

PINK PP以強烈魅力渲染出Valentino專屬的單色美學，從沒想過能跟Outdoor 戶外風結合？品牌空降在微風南山的打卡新據點，以巨大的PINK PP露營帳篷點綴上Valentino V標誌形成最奢華體驗，搭配上一旁串起的燈飾，點亮戶外露營氛圍，內部還放置了慵懶的懶骨頭，提供民眾拍照打卡，與一旁桌椅、盪鞦韆延伸出PINK PP的無限可能。

▲《V 風粉夏 PINK PP 限定城市野營》於 2023 年 7 月 19 日起至 8 月 27 日限定登場 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

當然也別忘記兼顧味覺，這次出動了可愛迷你的義式冰淇淋車， 結合在地特色水果的限定「PINK PP 粉紅夏日」火龍果風味義式冰淇淋，不僅擁有上鏡高顏值，也相當美味可口，讓時尚迷沉浸在夏日粉色世界。

時尚迷最近必逛點還有華裔設計師 Daniel Wong的時尚跨界，正值影視品牌「華納兄弟」創立百年，雙方攜手打造全新系列「A WILD HARE！狂野兔兔」藝術展，以品牌印花概念融合經典 「LOONEY TUNES」，快閃展出知名角色兔巴哥的全新視覺造型，打開衣櫥扮成哈利波特、超人展開時尚冒險。創作包含 30 幅複合式媒材藝術拼貼油畫，以油畫顏料、壓克力顏料，以及金銀箔與異材質結合，Patchwork的手法創造不同的回憶連結，涵蓋了光明、浪漫、信仰與不斷奮鬥等不同的抽象主題。

▲設計師 Daniel Wong 攜手《華納兄弟Warner Bros.》打造「A WILD HARE！狂野兔兔」藝術展 。（圖／品牌提供）



▲至8月27日前，於 CLUB DESIGNER 4F Club Art 展開期間限定特展。（圖／品牌提供）