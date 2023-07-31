「玩偶、鑰匙圈」成時尚配件　Jisoo掛包包太可愛、掛在腰間超有個性

實習記者劉于禎／綜合報導

還記得學生時代書包上的那些小掛飾嗎？近來韓國女星都喜歡在包包掛上玩偶吊飾，這股風潮燒到韓國女生都跟上，更延伸出掛在腰間，讓整體造型可愛又搶眼，小掛飾風又被吹了起來，趕緊拿出你塵封已久的玩偶、鑰匙圈掛起來吧！

精品包＋玩偶吊飾可愛加倍

精品包掛上玩偶吊飾的組合，已經流行一陣子，說到最常這樣搭配出鏡的，一定少不了BLACKPINK Jisoo，Jisoo私服照常出現Dior手袋上掛著各式可愛的玩偶，有她最愛的Hello Kitty、繡著她名字縮寫的Jellycat兔兔、還有星之卡比一起賣萌，讓粉絲直呼：「Jisoo的吊飾都好有親切感」、「終於買得起的偶像同款」。

▲被稱為「人間Dior」的Jisoo喜歡在包包掛玩偶吊飾。（圖／IG@sooyaaa__，下同）

被譽為「性感小野馬」的泫雅也不遑多讓，在私服也出現過許多小吊飾配件，將香奈兒漆皮後背包配上超可愛的VAQUERA泰迪熊，雖然看似衝突，卻也凸顯了她的俏皮、活潑。

▲「性感小野馬」泫雅掛上小熊吊飾展現鬼靈精怪。（圖／IG@hyunah_aa）

近來流行的玩偶吊飾也有越來越大的趨勢，如迪士尼系列或個人工作室製作的獨特公仔，掛上包包立刻成為搶眼的個人配件，再也不用擔心買了成為堆灰塵的擺飾。

▲搭配各種可愛掛件，凸顯個人風格。（圖／（左上至右）小紅書@鳥堅強、@Yuuuuuuuu、@雨文的世界）

鑰匙圈掛在腰間，最有個性的時髦配件

鑰匙掛在腰間早在10年前就是爸爸爺爺那一輩的穿搭標配，近期在韓國女生之間也開始流行起來，在褲袢帶紛紛掛上繽紛的鑰匙圈，像MAMAMOO隊長頌樂就以簡單的T恤搭牛仔褲，掛上粉色小手銬；韓韶禧全黑造型配上銀色鑰匙圈增加亮點，讓酷帥風格更吸睛，朋友送的鑰匙圈可以拿出來用了。

▲MAMAMOO頌樂與韓韶禧在腰間掛上鑰匙圈。（圖／IG@solarkeem、@xeesoxee）