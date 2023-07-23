Chloé辦「時尚老佛爺」Karl特展　超狂古董衣、設計手稿首度來台

▲Chloé限時展出「Karl Lagerfeld典藏系列特展」，可看到老佛爺設計的古董衣和當年珍貴影像。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

喜歡「老佛爺」卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)的設計風格嗎？那快去朝聖一下Chloé於微風南山專門店舉辦的「Karl Lagerfeld典藏系列特展」！Chloé將Karl Lagerfeld設計的古董衣和經過重新設計的現代復刻版禮服，以及當年服裝發表的珍貴影像、老佛爺設計手稿全打包來台展出，讓你近距離欣賞卡爾拉格斐的設計美學。

這次於微風南山專門店舉辦的「Karl Lagerfeld典藏系列特展」，是繼巴黎、香港後的全球第三站，不僅能看到「時尚大帝」Karl Lagerfeld為Chloé設計的服裝原作與珍貴影像，更能見證到Chloé創辦人Gaby Aghion與Karl Lagerfeld超越20年的珍貴情誼。

這次典藏系列特展中，在大門口就能一眼看到1983年春夏系列、以小提琴造型刺繡連結洋裝上下截的「Angkor」洋裝，是受到17世紀義大利製琴師Nicola Amati製作的小提琴啟發，門口另一側更直接掛上該件洋裝的設計手稿。而這件「小提琴」禮服的現代復刻版則是換成象牙白色底的長版禮服，背後腰間挖空更大片，美國女演員暨導演Olivia Wild於今年MET Gala上就穿著這件新款晚禮服出席。

同系列以電吉他為靈感的「Aurelien」洋裝，是完美展現出80年代搖滾樂盛行的服裝，今年Chloé將其重新詮釋為紅毯禮服，讓電吉他刺繡斜劃過身體，彷彿穿著者下一秒就要開始彈奏它。

靈感源自高速公路上方向指示牌的1983年秋冬系列「Bugatti」長袖立領洋裝也是一大亮點，乍看很嚴肅的洋裝，注意力下一秒就會被3個以大顆萊茵石鑲飾而成的顯眼箭頭裝飾給吸引，中央箭頭直指下方，聚攏出漂亮的褶飾，也點出些許前衛、性感的意味；而Chloé今年重新詮釋，改成腰部鏤空的晚禮服，更直接地表達性感，也突顯出摩登高貴的氣質。

本次「Karl Lagerfeld典藏系列特展」同時展出許多當年的雜誌照片，顯現出Chloé當年炙手可熱的程度，而Karl在Chloé擔綱設計20多年間的大秀紀錄也被剪接成集錦影片，即起至7月23日皆可於台北微風南山Chloé專門店免費參觀。

除了Chloé的「Karl Lagerfeld 典藏系列特展」，近日攜手知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》推出聯名系列的法國精品品牌LONGCHAMP，即日起至7月30日也特別於台南藍晒圖文創園區開設快閃店，更打造一系列LONGCHAMP x TOILETPAPER聯名系列裝飾藝術。

一踏入園區便可看到大門前氣蓬勃、3尺高的「BLUES」公仔，不僅換上此次聯名圖騰外衣，手裡更拿著本次聯名系列中的標誌性圖騰「黃色大香蕉」，廣場另一端還有著奔馳天際的黑色駿馬及咬著煙斗的可愛法國鬥牛犬等聯名系列藝術牆，超多打卡景點讓人拍不完。