國際唇膏日購買指南！省荷包又能拿贈品超好康

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

7月29日國際唇膏日就要來了，想好要買什麼顏色了嗎？以下就盤點多款厲害的唇膏，想要好氣色當然要立刻買來用，一抹直接當路上最美風景。

＃Armani 奢華絲絨訂製唇膏，售價1500元

「彩妝是強調原有的優點，並非偽裝」，把高級訂製展現得淋漓盡致的Armani，推出全新奢華絲絨訂製唇膏，12個絕美色調，想要高調女團色、性感裸粉色，都可以在此系列找到，一抹超飽和的質地，加上精華油成分滑順柔軟，水滴狀唇膏設計，描繪唇形超方便，要俐落、柔霧感通通都可以滿足。現在只要在官網或是實體櫃位購買任二唇彩，就送黑曜岩新生奇蹟精萃露10ml、奢華絲緞訂製唇膏#405精巧版、限定斜背口紅包。

＃shu uemura 無色限水光唇釉，售價1100元

植村秀的無色限水光唇釉擁有超水感質地，具有透明效果的色澤，使用起來雙唇一秒澎潤飽滿，修飾唇紋效果非常好，讓雙唇直接比新生兒還要嫩，當然一定要擁有，蜂巢定色結構能讓唇釉持久度延長，彈性油膜科技持續保濕鎖水。從7月28日開始到7月30日限時3天9折，買2支唇膏送迷你唇膏加俏唇包。

＃ADDICTION 癮吻水蜜光唇膏，售價1100元

向來很時髦玩色的ADDICTION推出全新秋季彩妝，其中，最推薦的癮吻水蜜光唇膏，一共推出4款常態色、1限定色，一支就擁有8種植物保濕成分，潤澤同時又完全不會有厚重感，可以展現出水水透亮的妝效，尤其是土色系唇膏，更是一定必收的單品，不僅顏色超級時尚，更是適合亞洲女性膚色，改善暗沉效果超優秀。

＃NARS 雲霧唇誘，售價1000元

激發女性最性感一面的NARS在雲霧唇誘系列再度推出全新3色，乳霜感細緻質地，塗抹到肌膚就像是塗抹奶油一樣療癒，一次就很飽和的色調，重點是修飾唇紋效果超好，即使是霧面妝效，完全不會乾澀。在7月29日至8月31日更推出雲霧癮誘美唇組，買雲霧唇誘、雲霧唇露兩款唇彩，就送迷你特霧唇誘，下殺2000元就可以擁有，限量400組。