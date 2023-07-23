fb ig video ETtoday search mobile

痘印總是遮不住？3個常見錯誤技巧必改正，一點遮瑕膏也能有白開水底妝

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG

臉上難免會有痘痘或是暗沉等瑕疵，只用底妝很難完全遮住，因此，好用的遮瑕膏非常重要，但不少人都會遇到一個問題，就是用了遮瑕膏也遮不住，以下三個技巧絕對要學會。

▲遮瑕。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

1.等待3分鐘乾燥

不管是液狀還是膏狀的遮瑕膏，在遮蓋瑕疵之後，建議先不急著推開，大概等幾分鐘，等遮瑕部分稍微乾燥之後，再推抹周圍，因為這樣可以讓遮瑕膏更固定在瑕疵的位子上，不容易亂跑，用量即使只有一點點，也可以扒得很牢。

▲遮瑕。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

2.只推開邊緣

在使用遮瑕的時候，不管是黑眼圈、痘疤還是暗沉等瑕疵，建議第一筆都是下在最深的位置，讓最多遮瑕膏落在此，然後再往旁邊點塗，等乾燥之後，可以使用細小的海綿或是遮瑕刷，推開邊緣融入膚色即可，最深的位置就不要去動，以免越推越薄就容易遮不住。

▲遮瑕。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

3.定妝一定要輕

遮蓋好之後，以台灣天氣都需要散粉定妝，建議在使用的時候，用蜜粉刷少量沾取粉體，輕輕拍在臉部，如果怕掌握不好力道，可以拿蜜粉刷柄的尾端，用到最小的力量，讓臉部可以均勻鋪上細粉，避免把遮瑕推散開，非常關鍵。

【推薦單品】

＃Armani 超持妝絲絨水慕斯遮瑕精萃，售價1500元

▲Armani,sisley,A.M. Fairyland,遮瑕膏,遮瑕,彩妝,底妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

Armani的紅瓶粉底一直都是油性肌膚愛用神器，只要夏季絕對少不了它，這次再度推出7個色選的遮瑕精萃，超強乳霜質地，即使質地很水潤，遮瑕效果卻一點都沒被稀釋，飽和色澤少量就可以遮蓋臉部問題，同時添加超輕潤精華油，用起來完全不會卡紋，打造平滑乾淨肌膚妝效。

＃sisley 植物完美修妍精華筆，售價1800元

▲Armani,sisley,A.M. Fairyland,遮瑕膏,遮瑕,彩妝,底妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

Sisley把遮瑕膏直接做成筆狀設計，完全不用擔心沾手、還要煩惱找刷具，直接用圓潤筆頭描繪欲蓋瑕疵的地方，筆後方設計的柔軟尖頭海綿，直接推開超級方便，一筆搞定，重點是遮瑕膏質地非常柔軟，比奶油還好融化的質地，眼下使用也很服貼，完全懶人救星。

＃A.M. Fairyland 不關燈・濾鏡光雙效遮瑕盤，售價920元

▲Armani,sisley,A.M. Fairyland,遮瑕膏,遮瑕,彩妝,底妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

由台灣彩妝師Alice精心調色研發的遮瑕盤，一上市就立刻爆賣，成為品牌的人氣商品，一次四格不同色系的遮瑕膏，黑眼圈、痘疤、提亮通通都可以使用，完全不用買一堆顏色，專為台灣女孩設計的色調，無腦使用很可以，超潤澤質地，塗抹前可以先用手稍微推一下遮瑕膏，就會迅速轉化為乳霜狀，上色更服貼，裡面更是附有刷具，一盤隨身攜帶有夠方便。

►妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

►出道30年都沒變！松嶋菜菜子50歲狀態不輸橋本環奈簡直逆天

►你很容易心動嗎？超準心理測驗發掘你是否動不動就戀愛

關鍵字：

Armani, sisley, A.M. Fairyland, 遮瑕膏, 遮瑕, 彩妝, 底妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

網爆紅「冷泡冰敷法」步驟超簡單！5分鐘立刻痘痘出油全退散

網爆紅「冷泡冰敷法」步驟超簡單！5分鐘立刻痘痘出油全退散

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

挑戰機場最辣！張員瑛大露173cm長腿太狂　腳踩3萬拖鞋隔空尬Jisoo 太閃了！孫藝真回國穿搭隱藏小巧思　隔空想念玄彬網友要瞎了 很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感 Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款 不會三股辮也能綁出華麗花苞頭！夏季清涼又可愛必學 試・開箱／RMK秋妝後勁太強！大地色變超時髦　珠光、霧面交錯層次更優雅 夏日愛吃荔枝、芒果易上火發炎食材！小心爛臉大爆痘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面