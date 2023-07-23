廣末涼子離婚！43歲超狂童顏完全不像3孩子的媽，纖細體態根本是少女

記者李薇／台北報導 圖／hirosue_staff IG

日本女星廣末涼子23日由經紀公司發表聲明，結束13年婚姻，已經43歲的她雖然最近因為私事成為新聞焦點，但不得不說，每每被拍到的照片，依舊是美得不可方物，完全看不出來已經是3個孩子的媽媽，超狂肌膚狀態與身材讓粉絲嚇傻，快來盤點她的美容秘訣。

Tips 1：按摩勝過保養

在保養肌膚上，廣末涼子精簡護膚，不會使用過多的保養品，降低肌膚負擔，洗完臉只塗抹精華，搭配按摩到保養成分都吸收，同時加強循環，出門必擦防曬，抵擋外在刺激。

Tips 2：天然食補更健康

想要擁有逆齡膚質，當然要從身體保養開始，廣末涼子早上習慣都會吃當季水果，或是榨蔬果汁來喝，中午則是會挑選沙拉來攝取足夠蔬菜，冬季還會把沙拉加熱，再放入藍莓、酪梨等抗氧化食材。

Tips 3：8小時充足睡眠

肌膚在睡眠的狀態下，會自動開啟修復模式，所以「美容覺」這句話可一點都不假，廣末涼子每天都會讓自己睡滿8小時，每天晚上10點前入睡，避免熬夜，隔天5點左右起床，維持一整天好精神。

Tips 4：熱瑜伽排毒

即使有3個孩子，廣末涼子仍然堅持運動，她會挑選熱瑜伽，讓身體擁有柔韌的輕盈狀態，同時又可以流汗維持好體力與體態，也是養成內心平衡、減輕壓力的好方法。