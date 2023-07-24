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營養師點名「5款水果」是減重好幫手，幫助代謝無負擔

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▲▼營養師點名「5款水果」是減重好幫手 。（圖／Unsplash）

▲小番茄營養價值高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導　

天熱吃水果是一大樂事，但減重時要如何挑水果呢？擔心水果甜分太高會越吃越胖？那麼你可能吃錯水果了，營養師程涵宇分享，水果是減重時的超級好朋友，在此分享5款水果，讓幫助代謝沒負擔。

營養師程涵宇分享，不少人擔心因為攝取過多水果而變胖，她表示吃對能幫助增加代謝、補充水分，同時輕鬆吃進足夠維生素C，補充外食族最缺乏的膳食纖維，更能獲得滿滿的飽足感。

#小番茄 30大卡/9顆

超低熱量，富含維生素Ｃ及膳食纖維、茄紅素、類黃酮。攝取抗氧化劑與降低身體發炎相關疾病的風險有關，例如肥胖和心臟病。

▲▼營養師點名「5款水果」是減重好幫手 。（圖／Unsplash）

2.莓果 40大卡/100g

低熱量高膳食纖維，研究還發現吃莓果可能有助於降低膽固醇、降低血壓和減輕身體發炎反應，新鮮或是冷凍的莓果都是好選擇。

3.奇異果 47大卡/顆

含有豐富維生素 C、葉酸、膳食纖維，並且低熱量，曾有研究發現，針對41位糖尿病前期患者，每天吃兩個黃金奇異果，持續12週。發現能夠幫助降低血壓和減少腰圍3公分。

▲▼營養師點名「5款水果」是減重好幫手 。（圖／Unsplash）

4.芭樂 50大卡/半顆

富含抗氧化劑、維生素 C、鉀和纖維。因富含纖維且熱量低，能幫助減重，維生素含量豐富，同時讓你增強免疫力，另外其中的抗氧化劑和維生素可以幫助減緩皮膚老化，對肌膚好處多多。

5.美濃瓜56大卡/半顆

熱量低，水分含量高，高鉀幫助多餘鈉排出消水腫，非常適合減肥時吃。

關鍵字：

水果, 減重, 營養師

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