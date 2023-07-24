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星巴克 X BLACKPINK聯名「粉絲徹夜排」　6款今天搶先開賣商品一次看

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▲▼星巴克開賣BlackPink限定商品，前一天晚上民眾到汐止大同門市排隊。（圖／記者謝盛帆攝）

▲星巴克開賣BLACKPINK限定商品，前一天晚上民眾到汐止大同門市排隊。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在台首度開賣與BLACKPINK聯名商品，預計7／25全面正式開賣，但選了6款商品針對星巴克新會員在7／24可搶先買到，而昨（7／23）晚起就有忠實粉絲在星巴克門市徹夜排隊，表示因為有限量怕買不到，直接在前一晚開排，今（7／24）預計針對6款商品開放新會員「搶先買」，快看準出手不然要被搶光啦！

▲▼星巴克開賣BlackPink限定商品，前一天晚上民眾到汐止大同門市排隊。（圖／記者謝盛帆攝）

▲星巴克開賣BLACKPINK限定商品，網路引發討論。（圖／記者謝盛帆攝）

星巴克與大勢韓團BLACKPINK合作推出聯名新品，總計有包括各式材質咖啡隨行杯、生活用品等18款，於7／25正式開賣，其中有6款商品包括BP Bling不鏽鋼TOGO冷水杯、BP24OZBling黑／粉TOGO冷水杯、BP粉馬克杯與2款顏色的隨行卡，只要先行登錄成為星禮程會員，就可在7／24搶先購買，東西還沒開賣據說網路上面喊價已經漲翻天。

▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品。（圖／業者提供）▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品。（圖／業者提供）

▲BP Bling不鏽鋼TOGO冷水杯（左），售價3,280元；BP24OZBling粉TOGO冷水杯（右），售價980元。（圖／業者提供）

▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品。（圖／業者提供）▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品。（圖／業者提供）

▲BP24OZBling黑TOGO冷水杯，售價980元。（圖／業者提供）

▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品。（圖／業者提供）▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品。（圖／業者提供）

▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品，黑與粉BLACKPINK隨行卡，售價180元。（圖／業者提供）

▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品。（圖／業者提供）▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品。（圖／業者提供）

▲BP粉馬克杯，售價650元。（圖／業者提供）

《ETTODAY新聞雲》昨晚直擊粉絲已經在汐止大同門市搶先開排，預備好小椅子與手機準備打發排隊漫長光陰，近一步詢問排隊民眾，表示：「怕一開賣就沒有貨了，所以趕快在今天就來買，收集全套價格算下來大概是6千多元。」得手決心非常堅決。

▲▼星巴克開賣BlackPink限定商品，前一天晚上民眾到汐止大同門市排隊。（圖／記者謝盛帆攝）

▲熱情粉絲等聯名商品開賣。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，星巴克與BLACKPINK也首次合作推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，發想自BLACKPINK的Born Pink專輯，這款飲品以燕麥奶為基底，結合了草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，充滿粉與黑的時髦色調，更呼應了BLACKPINK的標誌性配色，預計在7／25全門市推出，而7／23至7／24可從星巴克APP行動預點功能搶先買。

▲星巴克ＸBLACKPINK聯名商品。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

針對聯名星冰樂，還推出「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，包含BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂，及BLACKPINK Reusable cup可重複使用杯款（大杯容量），選用標誌性的粉色為外觀，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，該套組依飲品容量自280元起至320元，且購買BLACKPINK限定版大杯星冰樂套組或單筆消費滿300元，還可獲僅在地市場顧客才有的BLACKPINK貼紙組1張。

關鍵字：

星巴克, Blackpink, 聯名

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