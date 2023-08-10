卡地亞夢幻鑽戒散發超凡魅力　訂製專屬浪漫驚喜

▲卡地亞鑽戒閃耀動人光芒，紅盒乘載幸福夢想。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

Cartier卡地亞紅盒中的美鑽戒指，是最值得一生擁有的夢幻之作，不僅是見證新人堅貞愛情的信物，也是寵愛自己、紀念人生重要時刻的珍貴紀念。卡地亞鑽戒成為頂級珠寶圈首選的主因，在於每一顆鑽石都擁有超越4C的特質，品牌專家精選的美鑽除了講究重量、成色、淨度、切工等4C條件，更以嚴苛的標準，挑選出具獨特魄力、充滿夢幻，並擁有攝人心魂的第5C─代表卡地亞的超凡魅力。





▲卡地亞精挑具獨特魄力、充滿夢幻，並擁有攝人心魂的第5C─代表品牌超凡魅力的美鑽。

每一顆精挑細選的卡地亞鑽石，都經過品牌的珠寶工匠大師精心雕琢成完美鑽戒，金屬部分使用棉線或鵝毛持續不斷悉心拋光打磨，金屬鑲爪巧妙隱匿在鑽石下，讓美鑽能盡情散發極致光芒，佩戴起來也舒適服貼，讓夢幻鑽戒成為日常穿搭最耀眼的裝飾。







▲卡地亞SOLITAIRE 1895橢圓形鑽戒展現超越4C的超凡魅力。

▲卡地亞SOLITAIRE 1895梨形鑽戒優雅迷人。

卡地亞鑽戒系列中，1895年問世的SOLITAIRE 1895系列單鑽戒指是品牌經典作品，以和諧勻稱的外型搭配對稱的4爪鑲座，讓主鑽彷彿懸浮在空中盡顯耀眼光芒，主鑽有經典的圓形明亮式切割鑽石外，另有梨形、橢圓形等花式切割美鑽可供選擇，豐富款式滿足不同個性與風格的品味人士。

▲SOLITAIRE 1895鑽戒是卡地亞經典之作。

DESTINÉE系列鑽戒則從SOLITAIRE 1895鑽戒汲取靈感，主石的一部分嵌在精工鑲嵌的微型鋪鑲工藝戒冠的凹槽中，巧妙隱匿金屬鑲座，讓主鑽的璀璨光芒浮現，再以一圈精緻的圓形明亮式切割鑽石圍繞主石更為華麗閃耀。





▲卡地亞DESTINÉE系列枕型切割主鑽戒指，與細版鑽戒完美疊搭。





▲卡地亞DESTINÉE系列鑽戒指以一圈精緻的圓形明亮式切割鑽石圍繞主鑽。

夢幻逸品絕非遙不可及，卡地亞清新細緻設計首選簡約柔美的ETINCELLE DE CARTIER系列，與SOLITAIRE 1895玫瑰金鑲鑽戒指均是約8萬元起即可擁有的款式，精巧設計可作為婚禮珠寶，亦可作為精緻單品與婚戒或細版戒指疊戴，創造豐富視覺效果，流露優雅魅力。





▲SOLITAIRE 1895單鑽玫瑰金戒指是進入卡地亞美鑽世界的最佳入門。





▲ETINCELLE DE CARTIER系列鑽戒優雅秀氣。





▲ETINCELLE DE CARTIER系列可作為婚禮珠寶，亦可作為吸睛單品疊戴。





▲卡地亞LOVE細版玫瑰金鑽戒指能與單鑽戒完美疊戴。

卡地亞的貼心服務為美鑽戒指更添非凡意義，購買鑽戒系列的貴賓可攜帶卡地亞方形戒盒前往卡地亞台北101旗艦店，免費享有紅盒燙印姓名字首或紀念日期的專屬個人化服務；品牌同時提供指定戒指款式免費鐫刻服務，可選擇在作品上刻字母縮寫、姓名或日期，彰顯個人風格，亦可由此傳情，獻上浪漫驚喜。





▲購買卡地亞鑽戒系列的貴賓，可享紅色戒盒燙印姓名字首或紀念日期的專屬個人化服務。

線上模擬訂製服務

展開卡地亞美鑽旅程之際，可透過卡地亞官網SET FOR YOU鑽戒訂製服務，線上模擬作品鐫刻文字，訂製專屬於您的獨特戒指。第一步先選擇鑲嵌方式、第二步挑選心儀鑽石、第三步個人化訂製、最後則可線上欣賞模擬作品並預約專人服務，製作出獨一無二的鑽戒。

卡地亞官網SET FOR YOU鑽戒訂製服務



