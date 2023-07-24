JAMEI CHEN初秋膠囊遍及印度、泰國！「空氣感」機能外套帶來新體驗

記者鮑璿安／台北報導

台灣服裝設計師陳季敏經常將遊歷各國的體驗帶進創作中，她過去一年內遍及歐洲、埃及、印度與泰國，挹注在優雅經典的設計語彙中，此次搶先發表的JAMEI CHEN初秋膠囊系列，包括機能outdoor外套、適合旅行的風衣單品，打造獨樹一格的「空氣感」美學。





▲台灣服裝設計師陳季敏喜歡在旅遊途中尋找設計靈感。（圖／品牌提供）

▲陳季敏走訪印度舊德里的月光市集。（圖／品牌提供）

陳季敏說道，「服裝是城市中最美的風景」，她一向喜愛具有神秘色彩的歷史景點，這次走訪印度舊德里的月光市集、Khilji王朝14世紀建造的堡壘Hauz Khas Fort 等，激發她個人品牌的秋冬創作，初秋膠囊則更像是前奏曲，以機能優雅為主軸，能夠以輕快腳步融入到各個城市中。

▲如斗篷的長版抽繩外套。（圖／品牌提供）





▲深邃藍品牌Logo圖騰外套 。（圖／品牌提供）

三款機能outdoor外套，分為斗篷長版以及短版大口袋設計外套，提出更加機能的抽繩、束口概念，搭配純凈白與深邃藍兩大主色，為雋永而不褪流行的用色，並選以絲麻等輕盈透氣的進口布料，營造出垂墜度與飄逸感的颯爽，部分更在內襯打造隱形強化結構，可適度修飾身形與呈現立體挺度，體現「空氣感」。

▲水洗亞麻丹寧系列以幾乎不可視的接縫細節向面料致敬。（圖／品牌提供）

▲peter wu SS23 two-way 工作襯衫墨沙色； 連身褲。（圖／品牌提供）

此外，極簡控所喜愛的旅法台灣設計師吳昕威peter wu同名品牌，過去為大眾提供了許多無性別的工裝單品，本季攜手日本兒島和東京的工坊Atelier 16H25M開啟新篇章，催生全新水洗亞麻丹寧織料，融合peter wu標誌性廓形，經典two-way工作襯衫加入了雙面翻穿機能；一側以幾乎不可視的接縫細節向水洗亞麻布面料致敬，另一面則以純棉包邊細節，凸顯製作工藝及服裝與身體的關係。