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說・流行／BV北京秀創造多少話題？孫燕姿現身、限定紅Sardine包最接地氣

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▲BV 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 2023 冬季系列北京時裝秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 專題報導

流著義大利血液的Bottega Veneta，最近移師北京再現2023秋冬大秀，不過說是「再現」也過於片面，因為創意總監Matthieu Blazy特別以北京為靈感打造了更多首次亮相的造型單品，包含最能代表中國特色的限定紅Sardine Bag，邀請超模劉雯擔任開場模特兒演繹酒紅色 Intrecciato編織襯衫，應該是Bottega Veneta史無前例最接地氣的時刻。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲紅磚美術館的磚塊建造，讓人聯想到品牌標誌皮革編織技法 Intrecciato 。（圖／品牌提供）

Matthieu Blazy踏出了過去都不曾有過的嘗試，帶來屬於Bottega Veneta的中國首秀，原因是他兒時就曾參訪過北京故宮，不僅留下深刻印象，還以「活力充沛」來形容當地，使Blazy決定帶領團隊重回北京，選址於紅磚美術館帶來2023 冬季系列北京時裝秀。在此特別介紹，紅磚美術館是北京郊區富有歷史寓意的私人藝術機構，以無盡、井然有序的磚塊建造而成，讓人聯想到品牌最為醒目的標誌皮革編織技法 Intrecciato ，同樣闡述著安靜的力量。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲超模劉雯身穿酒紅色 Intrecciato 襯衫開秀 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲杜鵑拎著北京限定紅色Sardine包 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲賀聰演繹皮革流蘇洋裝 。（圖／品牌提供）

當然，不可否認精品之所以離開發源地來到異地辦秀，原因之一是為了更進一步與當地消費者產生連結與信任感。品牌此次以中國標誌性的紅色串起大秀，劉雯身穿酒紅色 Intrecciato 襯衫搭配同樣編織手法的褲裝，回到家鄉伸展台，接下開秀重任。壓軸閉秀的杜鵑，則拎著北京限定紅色Sardine包，威尼斯著名的 Murano玻璃則化身為該包款的提把，宛如藝術品般的耀眼。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲Andiamo托特包以石板色重新亮相 。（圖／品牌提供）

北京老胡同的灰色磚牆也成為靈感線索之一，意為「Let's go 我們走吧」的Andiamo托特包以石板色重新亮相，成為歷史與現代都會感交融的象徵。系列中更無處不展現創新工藝，灰色條紋法蘭絨睡衣、柔軟的睡襪，其實是以皮革經過編織或是印製打造而成；藝術家波提切利在1480年代創作《春》中的大地女神與花神，驚喜躍上精緻的絲綢手工刺繡裝束，在細節藏有Blazy渴望闡述的「最真實的奢華」。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲（依序）孫燕姿、Angelababy楊穎受邀看秀 。（圖／品牌提供）

星光依舊亮眼，許久未見的天后孫燕姿穿著俐落的藍色套裝現身，一如既往的清新氣息渲染會場，而觀眾所熟悉的Angelababy楊穎、陳昊森、林柏宏也齊聚在此，示範高雅不費力的高級感看秀造型。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲（依序）台灣男星林柏宏、陳昊森。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

說流行, Bottega Veneta, 北京

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