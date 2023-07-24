營業51年遠百寶慶今晚熄燈　民眾排隊進場不捨「抱員工流淚」

▲遠百寶慶重建前最後營業日，民眾開門前排隊等入場。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／台北報導

開幕已經51年的「台灣現存最老百貨」遠百寶慶，今（7／24）迎向拆除前最後一天營業日，全館提早至下午6點結束營業，之後就要迎向5年的重建期，今早有許多老客戶在開門前就在外面排隊，準備最後回味這半世紀的購物時光，甚至有民眾進場時不捨抱著員工流下眼淚，離別氛圍也感染到周邊人員，讓最後營業日充滿感性氛圍。

▲遠百寶慶1972年開幕樣貌。（圖／遠百提供）

遠百寶慶將在8月拆除重建，該建築乘載著50多年民眾購物回憶，從車水馬龍的中華商場人行天橋，一直到捷運開通、西門商圈人潮起落，在數十年前百貨公司已是消費者的夢想天地，接受到最新流行或是異國舶來品，許多老客戶從小被父母、家人帶著逛街的情景，都在這棟建築重複發生。最後一天老建築營業日，也吸引許多不捨民眾再來看它一眼。

▲遠百寶慶外觀變遷。（圖／遠百提供）

遠百寶慶表示，很多老客戶都在這裡長大的，也有幾乎天天報到的客戶，他們都跟櫃姐與員工建立的深厚的感情，就像是老朋友一般，雖然是就地重建，但對於老建築的不捨還是滿滿。熄燈後同仁也會持續處理廠商撤櫃工作，拆除日期也尚未確定。

▲遠百寶慶拆除前最後營業日業者發放上百份紀念禮。（圖／業者提供）

現今的遠百寶慶外觀目前已是第四代，在進入大門時看到的夾層空間，也是因應舊建築加上博愛特區法規的設計，在現代百貨公司強調挑高、寬廣的入口視野大不相同，也多少反映出寶慶的時代氛圍與位置特色。

今遠百寶慶改建前最後營業日僅至下午6點，在閉館10分鐘會有熄燈活動，若想再次回憶的民眾也可前往參加。