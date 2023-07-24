遠百寶慶正式熄燈　民眾溫馨道別、鐵門降下不願離開

記者蔡惠如／台北報導

營業超過半世紀之久的遠百寶慶，在今（7／24）晚6時正式熄燈，乘載消費者眾多回憶的舊建築，也就此關上懷舊大門，傍晚5時30分左右，人潮持續湧進寶慶，把入口挑高與夾層、以及旋轉樓梯都塞滿，不時有老客戶在跟櫃姐話家常，晚上6時許，在店內客戶緩緩走出寶慶店後，總經理徐雪芳與一級主管們在店內跟民眾說再見，鐵捲門慢慢降下，老寶慶正式劃下句點，圍觀民眾也向這間全台現存最老百貨說再見，5年後將以嶄新建築跟大眾見面。

▲遠百寶慶拆除前最後營業日，閉館前總經理徐雪芳率一級主管跟民眾道再見。（圖／記者周宸亘攝）

▲遠百寶慶最後營業日，晚上6點拉下鐵門後，有民眾依依不捨在百貨前留影。（圖／記者蔡惠如攝）

遠百寶慶今邁入最後一個營業日，也提早至下午6點正式熄燈，熄燈前舉行微笑再見活動，總經理徐雪芳與主管一同出席，致詞時還一度哽咽，在場民眾也溫馨喊「總經理加油」，她表示全新的寶慶遠百將是最新的綠建築，而且是兼具科技創新的賣場，空檔還跟不捨落淚的櫃姐相擁，並為顧客簽名，來者不拒。

▲總經理徐雪芳與櫃姐跟民眾道再見。（圖／記者周宸亘、蔡惠如攝）

徐雪芳表示，寶慶對他來說也有許多重要回憶，以前家裡辦年貨都是在這裡採買，真的有點捨不得，這樣一個有意義的店，對於之後新店型規劃也相當期待跟備感壓力，任重道遠。在送走最後一位百貨顧客之後，也在店內鐵門拉下前持續跟顧客揮手道再見，在場民眾也開心道再見，直到鐵門關上後都未離開，在街對面或是大門前留影，好好跟老寶慶說再見。

▲鐵門關下後還有大批民眾拍照留念。（圖／記者蔡惠如攝）

因應商圈與購物模式變遷，去年遠百總經理徐雪芳向董事長徐旭東提出重建計畫，這間遠百的「起家厝」讓徐旭東長考1個月，最後決定重建，預計今年8月拆除，在今天舊建築迎向對客戶的最後營業日，在場說再見的民眾也透露不捨情緒，場面帶點感傷。而超過半個世紀的寶慶遠百，也寫下3個百貨業界的重要里程碑。

▲遠百寶慶拆除前最後營業日，來訪民眾塞滿一樓大廳，彷彿重現當初開幕的人潮景象，總經理徐雪芳致詞也一度哽咽。（圖／記者蔡惠如攝）

見證台灣繁榮安定

1972年遠百寶慶開幕，前一年台灣退出聯合國、企業紛紛出走，經濟風雨飄搖，遠東集團逆風開大型百貨店，徐旭東曾透露當時連商品都擺不滿，空了好幾層樓，寶慶店開幕當天請來楊麗花做開幕嘉賓，一天湧入15萬名顧客，將占地3500坪的空間擠的水泄不通，讓當時心中風雨飄搖的消費者，擁有更多對未來的信心。

▲遠百寶慶曾有許多名人參觀，間接促進國際間交流。（圖／業者提供）

▲開幕時的報紙廣告呈現方式相當時髦。（圖／業者提供）

百貨異國商品展的開端

遠百寶慶1972年開幕，1973年就與美國大使館商務部舉辦「美國展」，堪稱是百貨異國展活動的開端，當時販售多款、玲瑯滿目的美國商品，且那時台灣外交失利，許多國際政商名流也都到場，間接促進國際交流，之後包括阿拉伯、德國、法國、南非都曾舉辨專屬商品展，儼然是國民外交延伸的舞台。

▲遠百寶慶開幕一年就舉辦美國展。（圖／業者提供）

▲遠百寶慶豐富的活動跟異國展，打開台灣人的眼界。（圖／遠百提供）

首間有超市的百貨公司

遠百寶慶也是台灣首間有超級市場的百貨公司，在舶來品不易取得的年代，寶慶超級市場有販售義大利橄欖油、美國蘋果等難以取得的產品，受到貴婦的歡迎，該超級市場當時也是百貨從業人員的重要考察項目，而百貨周年慶、年中慶、滿千送百等促銷方式，也是由此而來，且星巴克台灣首間百貨店，也是在遠百寶慶發生。

▲遠百寶慶早期，服務人員在門口迎賓。（圖／遠百提供）

▲遠百寶慶見證西門商圈周邊與消費的變遷。（圖／業者提供）

遠百寶慶拆除重建最後一日圖集

▲遠百寶慶拆除前最後營業日閉館前的一時半刻。（圖／記者周宸亘攝）