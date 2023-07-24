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梅西狂愛「錶王」又秀百萬計時錶　「詹皇」戴勞力士金錶挺他

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▲▼梅西 。（圖／CFP）

▲梅西在開賽前戴PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）轉戰美國職業足球聯盟（MLS）邁阿密國際後，日前進行加盟後首秀，吸引NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）到場向他表達歡迎之意，兩位運動圈的超級巨星手腕上的腕錶也是錶界龍頭級品牌，梅西戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）百萬計時碼錶，詹姆斯則以勞力士（Rolex）金錶吸睛。

▲▼ PP & Rolex 。（圖／品牌提供）

▲梅西戴的PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶，1,609,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

梅西在加盟邁阿密國際儀式上，戴要價約6,227,000元的PP Ref. 7968/300R-001 Aquanaut Luce彩虹腕錶，閃爆全場，此系列的收藏不僅於此，他在球賽前又換上同系列的1,609,000元Ref. 5968飛返計時腕錶，搭配橘色錶帶與黑色面盤形成強烈對比，充滿年輕活力。

▲▼ 詹皇 。（圖／CFP）

▲詹皇現身球場支持梅西，手腕上的勞力士金錶很吸睛。（圖／CFP）

▲▼ PP & Rolex 。（圖／品牌提供）

▲詹皇的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40 18K永恒玫瑰金腕錶，1,379,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

NBA球星詹姆斯也在球賽前現身擁抱梅西，歡迎他加入美國職業足球聯盟踢球，同為名錶愛好者的詹姆斯，亮出勞力士橄欖綠色面盤的Oyster Perpetual Day-Date 40 18K永恒玫瑰金腕錶，綠色面盤錶款在夏季穿搭特別受到歡迎。

►梅西戴622萬「錶王」女錶風光加盟　彩虹圈閃爆

►風・Luxury／「阿湯哥」勞力士Daytona連發　卡地亞錶也是心頭好

關鍵字：

梅西, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, 詹皇, 勞力士, Rolex

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