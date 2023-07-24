迪麗熱巴穿Alaïa全黑緊身衣化身性感特務！「黃金腰臀比」電力超強





▲ 迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴的古裝新戲《安樂傳》正在熱播中，日前她現身宣傳見面會，換上了Alaïa2023秋冬系列標誌性的黑色緊身衣，襯出她的極致纖腰曲線，完美化身性感特務一般，引發網友熱議。

▲ 迪麗熱巴宣傳《安樂傳》 時穿上Alaïa2023秋冬系列的黑色緊身衣。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴在《安樂傳》中飾演一身正氣、心系蒼生的「帝梓元」，為呼應劇中的颯爽形象，宣傳時迪麗熱巴的造型也相較以往帥氣許多，選擇了70年代傳奇設計師Azzedine Alaia品牌Alaïa2023秋冬系列的黑色緊身衣，以細膩剪裁、毫無累贅的設計感完美貼合曲線，搭配上遊走頸部、腰部的綁帶元素，彰顯出迪麗熱巴前凸後翹的好身材，也像是神秘的暗黑特務一般，性感指數破表。

▲迪麗熱巴腰臀比掀起熱議 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

特別是工作室釋出的美照中，迪麗熱巴梳起貼頭皮的高馬尾，更能襯托五官完美，纖細的腰身比例超不科學，腳踩法國設計師品牌Alexandre Vauthier 鞋履延伸整體線條，帶給粉絲耳目一新的精彩造型。