可回收鋁與羊毛氈製珠寶盒！　Boucheron明年全台換新盒

▲Boucheron新款珠寶盒由鋁和羊毛氈兩種天然且可回收的材料製成。（圖／Boucheron提供）

記者陳雅韻／台北報導

永續發展是當今企業關注也付諸實踐的重要議題，法國珠寶世家Boucheron（寶詩龍）提出「No pack is the new pack」觀點，從珠寶盒著手，領先業界以可循環利用的天然材料鋁與羊毛氈，打造7款既可展示亦可收納的全新珠寶盒，台灣預計2024年第三季將全面換新盒裝。

▲台灣預計將於2024年第三季全面換上新款Boucheron珠寶盒。

Boucheron歷經2年研發的新款珠寶盒，不僅強調材質可循環再利用，外觀設計也相當講究，受20世紀80年代典藏作品訂製梳妝盒啟發，每個盒裝均飾以猶如巴黎芳登廣場的祖母綠切割形狀雕刻，此外，也捨棄了傳統珠寶盒的鉸鏈蓋，因為部分硬件無法再回收，所以簡化了盒身開啟系統。

▲收到Tiffany Blue Box，總令人怦然心動。（圖／翻攝Tiffany IG）

而提及珠寶盒，多數人立刻會聯想到美國珠寶品牌Tiffany & Co.招牌的Tiffany Blue Box與法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）的紅盒，這兩個大名鼎鼎的珠寶盒乘載著無數人怦然心動的夢幻逸品，與品牌完美畫上等號，更啟發品牌裝潢，甚至延伸出珠寶盒造型或圖案的生活精品，高辨識度的設計讓人一眼認出。

▲卡地亞招牌紅盒的八角形源自巴黎芳登廣場的形狀。（圖／卡地亞提供）