可回收鋁與羊毛氈製珠寶盒！　Boucheron明年全台換新盒

▲Boucheron新款珠寶盒由鋁和羊毛氈兩種天然且可回收的材料製成。(圖/Boucheron提供)

記者陳雅韻/台北報導

永續發展是當今企業關注也付諸實踐的重要議題,法國珠寶世家Boucheron(寶詩龍)提出「No pack is the new pack」觀點,從珠寶盒著手,領先業界以可循環利用的天然材料鋁與羊毛氈,打造7款既可展示亦可收納的全新珠寶盒,台灣預計2024年第三季將全面換新盒裝。

▲台灣預計將於2024年第三季全面換上新款Boucheron珠寶盒。

Boucheron歷經2年研發的新款珠寶盒,不僅強調材質可循環再利用,外觀設計也相當講究,受20世紀80年代典藏作品訂製梳妝盒啟發,每個盒裝均飾以猶如巴黎芳登廣場的祖母綠切割形狀雕刻,此外,也捨棄了傳統珠寶盒的鉸鏈蓋,因為部分硬件無法再回收,所以簡化了盒身開啟系統。

▲收到Tiffany Blue Box,總令人怦然心動。(圖/翻攝Tiffany IG)

而提及珠寶盒,多數人立刻會聯想到美國珠寶品牌Tiffany & Co.招牌的Tiffany Blue Box與法國珠寶品牌卡地亞(Cartier)的紅盒,這兩個大名鼎鼎的珠寶盒乘載著無數人怦然心動的夢幻逸品,與品牌完美畫上等號,更啟發品牌裝潢,甚至延伸出珠寶盒造型或圖案的生活精品,高辨識度的設計讓人一眼認出。

▲卡地亞招牌紅盒的八角形源自巴黎芳登廣場的形狀。(圖/卡地亞提供)