彩妝最佳綠葉！5款「話題頰彩」盤點，打造迷人好氣色

記者曾怡嘉/綜合報導

2023妝容趨勢離不開「氛圍感」的打造,而腮紅就是製造氛圍感的關鍵,摘下口罩的好氣色,正是為整體妝容加分的秘密武器。

▲CHANEL 訂製印記亮采盤-彗星 ,#珊瑚色,3,100元。

香奈兒彩妝創意工作室運用品牌 5 款品牌經典符碼-獅子、彗星、山茶花、珍珠及鏈帶,打造精緻奢華「香奈兒訂製印記亮采盤」。搭配優雅實用的暖金色、珠光白及珊瑚色共 3 款色選,滿足不同膚色需求。加大版包裝容量且一盤多用,單色可作為打亮、眼影、臥蠶或腮紅使用,多盤混色能疊搭加乘光采。

▲Dior 超完美亮妍腮紅,1,900元。

全新《迪奧超完美亮妍腮紅》包含15款零色差飽和色選與1款「DIOR線上旗艦店」獨賣色,並搭配四種妝效-摩登柔霧、經典緞光、金緻珠光及閃耀霓光,能滿足各種亞洲膚色和所有妝容的需求。

宛如為肌膚增添自然的立體光暈,輕輕一刷就飽滿顯色

▲MAKE UP FOR EVER 藝術大師放膽玩色頰彩,1,000元。

MAKE UP FOR EVER 推出全新26色「藝術大師放膽玩色頰彩」,全系列囊括14色腮紅、6色打亮、6色修容,其中更包含萬眾期盼的 #H100 消淚溝神器!質地如絲絨般親膚、與肌膚自然融合能無限疊色,更維持藝術大師系列一貫的全天持久顯色。

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩,#142、#143(限定),2,100元。

SUQQU推出能襯托眼妝的暖色調腮紅,暖色調且高純度顯色的頰彩,搭配具透明感光澤的打亮色,打造出色澤完美融於膚色。打亮色蘊含大量的珠光,表現「岩絵具」的亮燦顆粒感,更能襯托出臉龐的立體感。

▲3INA 零色限唇頰棒,#114決明子紅烏龍茶,620元。

3合1完美多功能,可當作唇膏、腮紅和眼影使用,輕巧霧面的棒狀設計可直接塗抹於臉上,絲絨般的霧光質地一推開就完美融入肌膚,發色乾淨又親膚,抹上後用指腹輕輕勻開就能讓臉頰看起來更澎潤飽滿。