彩妝最佳綠葉！5款「話題頰彩」盤點，打造迷人好氣色

記者曾怡嘉／綜合報導

2023妝容趨勢離不開「氛圍感」的打造，而腮紅就是製造氛圍感的關鍵，摘下口罩的好氣色，正是為整體妝容加分的秘密武器。

▲CHANEL 訂製印記亮采盤-彗星 ，#珊瑚色，3,100元。

香奈兒彩妝創意工作室運用品牌 5 款品牌經典符碼－獅子、彗星、山茶花、珍珠及鏈帶，打造精緻奢華「香奈兒訂製印記亮采盤」。搭配優雅實用的暖金色、珠光白及珊瑚色共 3 款色選，滿足不同膚色需求。加大版包裝容量且一盤多用，單色可作為打亮、眼影、臥蠶或腮紅使用，多盤混色能疊搭加乘光采。

▲Dior 超完美亮妍腮紅，1,900元。

全新《迪奧超完美亮妍腮紅》包含15款零色差飽和色選與1款「DIOR線上旗艦店」獨賣色，並搭配四種妝效-摩登柔霧、經典緞光、金緻珠光及閃耀霓光，能滿足各種亞洲膚色和所有妝容的需求。

宛如為肌膚增添自然的立體光暈，輕輕一刷就飽滿顯色

▲MAKE UP FOR EVER 藝術大師放膽玩色頰彩，1,000元。

MAKE UP FOR EVER 推出全新26色「藝術大師放膽玩色頰彩」，全系列囊括14色腮紅、6色打亮、6色修容，其中更包含萬眾期盼的 #H100 消淚溝神器！質地如絲絨般親膚、與肌膚自然融合能無限疊色，更維持藝術大師系列一貫的全天持久顯色。

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，#142、#143(限定)，2,100元。

SUQQU推出能襯托眼妝的暖色調腮紅，暖色調且高純度顯色的頰彩，搭配具透明感光澤的打亮色，打造出色澤完美融於膚色。打亮色蘊含大量的珠光，表現「岩絵具」的亮燦顆粒感，更能襯托出臉龐的立體感。

▲3INA 零色限唇頰棒，#114決明子紅烏龍茶，620元。

3合1完美多功能，可當作唇膏、腮紅和眼影使用，輕巧霧面的棒狀設計可直接塗抹於臉上，絲絨般的霧光質地一推開就完美融入肌膚，發色乾淨又親膚，抹上後用指腹輕輕勻開就能讓臉頰看起來更澎潤飽滿。