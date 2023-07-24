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曼哈頓懸日化為永恆　亮橘色寶石盡顯迷人光輝

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▲▼ HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Manhattanhenge項鍊鑲嵌美鑽與錳鋁石榴石。（圖／海瑞溫斯頓提供）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）深受發源地紐約啟發，為旗下New York系列推出Manhattanhenge項鍊與耳環，靈感源自曼哈頓著名的懸日現象，每年有兩次日出或日落與曼哈頓東西向街道對齊，品牌於是選用美鑽與錳鋁石榴石，詮釋太陽在天空投射出亮橘色光輝。

▲▼ HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Manhattanhenge耳環。

海瑞溫斯頓捕捉曼哈頓懸日之美，採用水滴型和圓形明亮式切工的鑽石與水滴型切工的錳鋁石榴石互相交織成華美項鍊，流暢的線條呼應大自然的光線，配有相同設計概念的錳鋁石榴石與鑽石耳環。

▲▼ HW 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶向威尼斯畫家羅薩爾巴卡列拉致敬的Carriera耳環，鑲嵌粉紅色藍寶石、錳鋁榴石、白色養殖珍珠、鑽石。（圖／梵克雅寶提供）

橘色調的橙色錳鋁榴石予人溫暖和煦的感受，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以壯遊為主題的全新高級珠寶，腳步邁下威尼斯，向威尼斯畫家薩爾巴卡列拉致敬而創作了色調柔和的Carriera垂墜耳環，鑲嵌珍珠、鑽石、粉紅色藍寶石和橙色錳鋁榴石，浪漫設計呼應他的洛可可（Rococo）風格畫風。

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關鍵字：

海瑞溫斯頓, Harry Winston, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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