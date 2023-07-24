營養師教「遠離痛風」5大飲食習慣！愛喝飲料小心尿酸高

▲營養師教遠離痛風威脅的飲食好習慣，照著吃就不怕尿酸高。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

現代人飲食和生活習慣改變，痛風患者年齡逐漸下修，越來越多人年紀輕輕尿酸就過高。營養師谷傳玲就分享能讓你遠離痛風的5個飲食好習慣，照著吃就不怕尿酸高，跟痛風說再見。

＃肉類攝取要控量



如果尿酸不高的人，肉類建議每天最多吃150g；如果是已經尿酸高的人，肉類每天最多吃100g，100g肉的份量大概相當於4片涮火鍋的牛肉片加上5隻蝦。營養師解釋，因為肉的普林（嘌呤）含量較高，尤其肥肉還富含飽和脂肪酸和膽固醇，會加重尿酸的代謝紊亂，增加痛風風險。

若是擔心肉吃得太少，蛋白質會補充不夠，營養師建議每天可再額外吃顆蛋、喝上一兩杯鮮奶，因為奶類和蛋的普林含量都極低，可以放心吃。

＃盡量不吃蜂蜜、含糖飲料和果汁



含糖的甜食建議都要少吃，尤其是含有高果糖的蜂蜜、含糖飲料和果汁，因為果糖會在體內代謝，轉化成尿酸，這個代謝過程，沒有限制速度的酶，也就是說高果糖的飲料喝得越多，尿酸越容易升高，就容易誘發痛風。另外，谷傳玲也建議，水果優先選擇果糖含量不高的桃子、西瓜、草莓、鳳梨、哈密瓜等。

＃多喝水



建議每天至少喝2000ml的水，幫助加快尿酸的排泄，同時，為了防止夜間的尿液濃縮，睡前或半夜起來時，可以再少少的喝上幾口水。

＃盡量不喝酒



谷傳玲提醒，尤其白酒和啤酒最好少碰，因為酒精在代謝的過程中，不僅會增加尿酸的生成，還會抑制尿酸的排泄。另外，啤酒裡含有大量的普林，也會增加尿酸的合成。

＃多吃蔬菜



蔬菜富含葉酸和維生素C，這兩種營養素對於痛風都有保護作用。建議每天至少吃500g蔬菜（生重），熟菜的話，平均每餐大概是1～2個拳頭大小份量。