長時間日曬也不怕！啦啦隊女神峮峮「5招秘訣」養出透亮少女肌

▲峮峮常需要長時間在戶外工作，但依舊有著細緻透亮的好肌膚。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@qun_04

擁有甜美笑容的啦啦隊女神峮峮（吳函峮），清新陽光氣質深入人心加上應援時活力滿點，獲得大批粉絲喜愛。因工作關係需在球場熱舞、大中午進行彩排或出外景節目，即使待在長時間風吹日曬的環境中，她依舊維持令人稱羨的白皙透亮少女肌，近日接下美國專業保養品牌德卡dermalogica健康肌膚大使的她也大方分享自己的保養秘訣，從清潔、飲食到運動全公開，快一起來看看。

＃簡化保養步驟



峮峮表示自己膚質偏乾且滿容易過敏，因此平時保養比較簡單，不會有過多且繁複的步驟，日常保養使用化妝水、精華液時，還會搭配美容油。平均一到兩週敷一次臉，如有工作時也會在上妝前先敷臉。而在挑選保養品時會選擇保濕力高且成分天然的產品，像是美容油或是質地比較潤澤的乳霜狀，若聞起來有香精味也不會使用。

＃保養上最重視清潔



她分享曾經對洗臉不是很講究，但自從工作比較密集每天上妝，發現卸完妝後粉刺變很明顯，才察覺自己在清潔上沒有做得很徹底。而認真做好清潔後，發現粉刺減少、膚況變好，後續保養也更好吸收，因此在保養環節中，她最在意第一步的清潔。

像是她最近就很愛用的德卡潔膚蜜，「真的可以感受到臉洗得很乾淨，而且很滋潤完全不會緊繃，肌膚也沒有負擔感。」她還會搭配精微亮顏素使用，「精微亮顏素可以溫和煥膚，像是毛孔橡皮擦一樣，把堵塞在毛孔內的髒污和殘妝清得超乾淨，完全顛覆我之前對酵素粉有顆粒感，可能會過度去角質、造成刺激的保養迷思」，就連乾敏肌的她也能安心使用。

＃每天至少喝2000cc的水



除了做好保養，她每天都會盡量喝至少2000cc以上的水，「我發現喝很多水的好處是皮膚不會那麼乾，粉刺也明顯變少，做好清潔＋多喝水就是可以幫助皮膚變好的加乘作用」。每天早上起來喝500～600cc的水，其他的量分配到下午，晚上比較不會喝太多水，以免隔天起床會水腫，她更分享啦啦隊員之間也會互相提醒要多喝水的習慣。

＃飲食盡量清淡



峮峮透露自己屬於比較容易發胖的體質，所以在飲食上會有些忌口，包含不喝含糖飲料、每餐大概只吃七八分飽，如果是可控的情況下，點餐時會選簡單清淡的食物，像是健康餐或水煮蛋、雞胸肉為主，會把熱量「扣打」留給像有工作要吃便當或有聚餐時。此外，她平常也有吃保健食品的習慣，會固定吃美白錠和喝莓果飲，連素顏時皮膚都會看起很亮、氣色好，還被化妝師稱讚膚況很好。

＃維持運動習慣



而在運動方面，除了平時有啦啦隊訓練之外，她私底下也一直都有持續運動，每週會固定上兩次運動課，以維持體態和體能。平常喜歡上重訓或皮拉提斯，再搭配少量的跳舞、打羽球，透過肌力訓練讓體型更結實、更有線條感，也會很有成就感。

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蘊含日本米糠萃取，可深入毛孔使其柔嫩緊緻，協同0.2%水楊酸，可迅速軟化角質、改善痘痘粉刺生成。





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