安格斯12星座一周運勢7／24-7／30　單身射手脫單趁現在

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

太陽在本周移位至牡羊座愛情宮位，彷彿為羊兒沉悶的愛情宇宙注入一劑強心針，即將在炎炎夏日開啟熱絡的人氣魅力，單身牡羊有望譜出新緣分，然而要小心金星逆行也幾乎同時登場，挾帶了隱隱的不安因子，容易為感情平添變數。有對象的近期兩人之間從浪漫轉向實際，生活上大大小小的瑣事，都可能成為是爭端的起因，兩人的磨合考驗正要開始。

金牛 4.21~5.20

金牛座這周運勢相對平靜，沒有消息就是好消息，金星逆行下，對財宮產生衝擊，近期金錢財務方面得要特別提防，沒有把握的投資千萬別追高，看似絕對獲利的好標的也可能翻車，因此一定要謹慎再謹慎！感情方面表現平平，單身牛感情狀態少有大突破，反而是有對象的需要花些心思重拾兩人的感情，否則漸行漸遠，兩人情感默默凋零中。

雙子 5.21~6.20

人際朋友宮位中多了太陽與金星逆行，好與壞的交錯影響下，未來對雙子來說都是個難以平靜的時刻，朋友圈事情一波未平一波又起，有不少大小事需要你操煩操心，特別是金逆之下任何聽到的八卦小道消息都別太當真，以免成為紛爭的導火線。心煩意亂之時，別忽略了愛情的力量，在失意之時，情人的建議或打氣都能為你重燃鬥志。

巨蟹 6.21~7.21

慵懶不見得只是一種生活習性，很多時候懶懶散散的態度很可能是逃避心態作祟，這周的巨蟹座財宮內高低起伏不定，連帶的自己的投資也顯得風雨飄搖，金星逆行期間最好避開需要高額資金投注的投資方案，雖然富貴險中求，但寧可小試身手體驗感覺，否則條件再誘人也要再三評估，不要輕易投入沒把握的戰爭中。

獅子 7.22~8.22

熬了許久的耕耘努力，這周受惠於太陽移位之賜，獅子座總算迎來一年之中的超級旺運期，不僅工作亮點多，單身者有機會遇見夢幻般的邂逅，有對象者兩人平時吵吵鬧鬧，但交情會愈來愈好。不過值得一提的是金星本周開始逆行，不論男女都得管控好自己血氣方剛的個性，避免為雙方小事抓狂，得饒人處且饒人。

處女 8.23~9.22

第12宮位中走進了大行星，也意謂著處女座的這周與其忙碌勞累，不如讓一切緩下來，發揮自身能量，重新察覺你的內心，好好釐清哪些才是適合的你決定，必要時也得砍掉重鍊，停止沒有必要的消耗。這段時間單身者容易鍾情於與自己反差甚大的對象，但到底是一時鬼迷心竅還是真心真意，都需要時間觀察，切忌一頭熱的投入！

天秤 9.23~10.22

或許是時候給自己一個好好休息的時光了，不論為工作打拼還是為了課業努力，天秤座長期累積的疲憊感似乎已經到了臨界點，金星逆行的這周，問題很可能開始浮出檯面，層出不窮的狀況劇將成為沉重壓力來源，建議讓自己小小放個「暑假」，找回自己對生活的熱情，單身天秤感情運不降反升，夏天裡小有艷遇值得期待。

天蠍 10.23~11.22

第10事業宮中裡星運起伏，天蠍座成也工作、敗也工作，職場上能憑著亮眼的表現博得大家的青睞與注目，有機會接下更高層次的挑戰，不過鋒芒外露容易招惹不少議論，這周也是閒言閒語是非最多的時刻，金逆之下得小心管控好自己的情緒，對於有情人的天蠍座來說，兩人互動並不多，彼此似乎有點意興闌珊，需要透過生活中共同的活動增進感情。

射手 11.23~12.21

隨著太陽的移位，這周開始射手運勢彷彿柳暗花明，原本窒鬱的感覺慢慢消失，開始會有愈來愈開闊的感覺，除了工作表現微上揚外，此時的你人際活動變多，各式有趣開心的邀約將讓你的生活顯得十分多采多姿，看起來有點不務正業，卻可能是你一整年中最佳充電休息的時機。單身者容易在旅遊中遇見緣分，脫單就趁現在！

摩羯 12.22~1.19

上周星運才剛剛走緩歇息，這周太陽與金星的位移又增添了些許亂流，不預期的事很可能出現在摩羯身邊，好事的表象背後卻可能挾帶負面影響。人際上對外互動變多，儘管工作或某些小煩惱糾纏著你，但來自友人、家人暖心的關懷能讓你抒解壓力。感情上藉著心靈上的交流，能慢慢建立起堅強的感情，單身者有遇見爛桃花的風險。

水瓶 1.20~2.18

水瓶本周運勢呈現有勞有得狀態，工作上想要怎麼收穫就要怎麼栽，只要規劃好金錢開支，就能無痛苦的累積資產。此時感情轉圓融如意，與情人之間擁有無話不談的默契，能在心靈深處分享很多私密的事情，再忙碌也別忘了抽出時間和情人聊聊，也解開你重重的憂慮。單身者要快速脫單的機會較渺茫，還是照著進度尋找。

雙魚 2.19~3.20

這周雙魚座注意力大都集中在與工作有關的事上，感情顯得有心無力，無暇經營。此時單身者擁有高度自由，脫單暫且不是你最想做的事情，會更認真在自己的興趣嗜好上。只是有情人的與情人感情顯得淡然，保持這樣淡淡的距離倒也罷了，彼此之間卻也藏了看不見的導火線，若是再沒有徹底溝通，很可能引發軒然大波。

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