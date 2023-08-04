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夏季6款「精品漁夫帽」推薦　PRADA三角標、DIOR質感灰老花遮陽必備

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在一天比一天突破高溫的2023夏季，出門不來點防曬遮陽的配備，基本上就是立即蒸發，如果不想用手上拿飲料的空間帶一把傘的話，這時候漁夫帽就是很優秀的穿搭配件，由編輯精選6款精品漁夫帽，款款都是又美又實用！

2023夏季編輯精選6款漁夫帽推薦

PRADA

PRADA挾著品牌經典的三角標大勢回歸後，大量的運用在服裝、配飾與穿搭單品上，在這款漁夫帽上也能看到經典的搪瓷金屬三角形標誌點綴，帽身以回收自海洋的塑膠垃圾的再生尼龍製作而成，不僅經典性足夠，而且實搭又實用。

LOUIS VUITTON

夏日必須來點清涼的色系，LV在今年春夏推出全新的Beachview漁夫帽，帽身以滿版的特大Monogram花卉圖案設計，搭配天然拉菲草紋理的面料製作，同時在帽簷處搭配精緻的牛皮滾邊細節，整體看來休閒又精緻，非常適合前往海灘度假時搭配造型。

DIOR

Dior這款以經典Oblique老花刺繡設計的漁夫帽，是春夏系列的主打單品之一，帽身是在品牌經典的Dior質感灰配色，配搭上Christian Dior Paris的刺繡飾帶，窄檐的設計既能遮陽也能同時修飾臉型。

FENDI

最能代表夏季的設計絕對非草編莫屬，FENDI這款以手工編織的米色酒椰棕櫚葉製作的漁夫帽，帽身是經典的FF標誌，粗編織感的細節設計，不僅增加了帽子的透氣度，也讓圖案看起來充滿自然夏日感！

CELINE

CELINE經典的凱旋門圖案絕對也是精品老花界中佼佼者之一，這款由滿版TRIOMPHE老花印花打造的深咖啡色漁夫帽，在色系上可說是四季百搭，而帽身上搭配以金線刺繡的大凱旋門圖案，更是讓這款遮陽帽多了奢華的氣息。

Bottega Veneta

喜愛酷帥穿搭的人絕對可以把眼光放在這款漁夫帽上，以Bottega Veneta經典的編織工藝「intrecciato」製作的帽身，柔軟的小羊皮革讓帽型看來硬挺，但觸感柔軟，不僅能遮陽，光是單品的造型感就非常強！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 漁夫帽

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