父親節禮物「10款精品卡夾」推薦　BV皮革編織顯大方、DIOR好有型

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
每一年靠近父親節，除了要尋覓餐廳、父親節蛋糕，再來就是思忖要送什麼禮物。以下為各位搜集了各精品，包含Dior、Gucci、愛馬仕等10款質感、低調風格的卡夾，挑一款最適合的設計送給家中辛苦的老爸吧！
2023父親節禮物精品卡夾推薦
1：Balenciaga
向來給人十足個性印象的Balenciaga，卡夾設計延續一貫的設計特色，推薦給穿搭帶有自我風格的父親，官網定價NT$9,900。
2：Bottega Veneta
大格紋的皮革編織更顯得大方、俐落，極簡設計藏有撞色縫線的小亮點，官網定價NT$14,000。
3：CELINE
一個零夾包＋一個卡夾的組合，讓爸爸可以隨當日的造型選擇合適尺寸的錢包放進口袋，時而可以廣納雜物、時而可以精簡小巧，非常方便，官網定價NT$15,000。
4：Dior
將馬鞍包的特殊弧線畫作縫線亮點，簡單卻不失設計感，官網定價NT$15,000。
5：Gucci
內裡一共有4個卡夾層，背面另有個卡層收納；卡夾正面以標誌性的馬銜鍊點綴，低調又富饒品牌特色。
6：Hermès
若有點預算的話，不妨看看以溫潤皮革手感深得人心的愛馬仕。沒有繁複的設計，以最簡單的樣子呈現出皮革最原始的質感。
7：Louis Vuitton
一面是鈔票夾，另一面是卡夾層，中間還有一個收納空間，並以LV的經典棋盤格圖樣製作，官網定價NT$12,500。
8：Loewe
取Loewe賣到翻掉的Puzzle圖樣為靈感，將其變成縫線設計，6個卡夾層後還有一個長口袋空間，加上一個拉鍊零錢收納區，推薦給錢包東西偏多的父親，官網定價NT$16,000。
9：Prada
一共有8個卡層，加上一個零錢收納袋，以Prada經典的Saffiano皮革製作，耐磨又耐刮，官網定價NT$16,500。
10：Saint Laurent
身兼卡夾、名片套兩用，身色的皮革低調綴以Saint Laurent的燙金字樣，極簡又耐看，官網定價NT$10,400。
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