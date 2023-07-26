張員瑛睫毛膏沾到眼皮掀討論　化妝師回應，加碼公開刷睫毛不沾染技巧

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

IVE忙內張員瑛人氣旺，近期在IG上貼出美照，妝容竟意外引起討論！特寫疑似出現睫毛膏沾到眼皮狀況，讓網友直呼「好真實」，不過負責化妝師很快就出面說明那個是亮片啦。

張員瑛美照受關注 睫毛膏疑似沾眼皮化妝師出面說明

IVE成員張員瑛從在選秀節目期間、限定團體I*ZONE，或是到現在IVE時期都備受關注，2004年出生的她才剛滿18歲不久，精緻五官和高挑纖細的身材加上天生偶像特質讓她魅力無限，也成為保養品牌innisfree代言人之一，人氣蒸蒸日上、一舉一動都受到關注。

近期她在IG上PO出美照，第一張就是超近特寫，根根分明的睫毛、水潤的雙唇加上臉頰上可愛的Hello Kitty貼紙，讓粉絲們紛紛被電暈！不過這幾張照片卻引發了另一個話題，照片上張員瑛的上眼皮有著灰灰的小點，被網友認為是睫毛膏沾染，留言表示：「好真實」，不過負責的化妝師很快就出面說明，那些小小的點點不是睫毛膏，而是亮片，因為拍攝角度、光線等等因素，加上面積較細碎，才會看起來像是睫毛膏。

睫毛膏沾染常發生 如何解決？

其實在上妝時睫毛膏不小心沾到眼皮是非常常見的狀況，不管是上眼皮或下眼影，本來應該要提亮因為沾到睫毛膏而變得有點濁濁的，又因為睫毛膏的特性不好清除，讓人相當苦惱。我們特別訪問台灣明星御用彩妝師史丹利Stanley老師，該怎麼在上妝時避免睫毛膏沾染？若是真的不小心沾到又該如何是好呢？

1.睫毛膏沾染原因可能是因為膏體過於濕潤或厚重，在選擇產品時可以盡量挑選膏體比較輕盈的款式，過於厚重的膏體也不利於維持捲翹度，眨眼時也會沾到下眼皮。

2.上睫毛的弧度也很重要，如果是夾到變成直角狀的睫毛，在刷的時候不管怎麼避都很容易沾到，應該要是向前、向上張開的滑順弧度。

3.至於睫毛膏用量的掌控，通常睫毛膏一抽出來的膏體都是過量的，抽出來後應該要在衛生紙上過一遍，才會是剛好的量。

4.最後如果真的不小心沾到的話不要急著想擦掉，在膏體未乾的狀況下去推反而容易毀掉眼妝，最好是等睫毛膏乾掉後再使用尖頭棉花棒推掉。

同場加映：亮片眼影、眼影蜜使用訣竅

如果想要使用亮片的話，無論是眼影或是眼影蜜，史丹利老師建議首先要挑選含有大、小不同尺寸亮片的產品，並包含不同色選，像是銀色、橘色、粉色等，穿插搭配能凸顯亮片的bling感，才不會顯得很扁平；上妝時要切記範圍不能太大，否則會顯得腫拋，最好位置盡量在眼球正上方、眼頭以及眼球正下方臥蠶即可。如果是眼影蜜的話，要注意上妝後是否會乾掉成膜、亮片是否能乾爽附著在眼皮上？太濕潤、乾不了的眼影蜜，很容易不小心把畫好的眼影弄糊。

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