就連Violette也沒有天天化妝　「彩妝讓你獲得力量，而不是掩蓋自己」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

嬌蘭2021年宣布由法國知名彩妝師Violette Serrat擔任彩妝創意總監。時隔二年，終於有機會在日本與她面對面專訪，聽她分享彩妝理念。

你生來就很完美，化妝只是為了讓自己更開心

和過去傳統彩妝大師經常表現出無懈可擊、精雕細琢的印象大不相同，Violette給人的感覺更為隨興自在，過去接受媒體採訪時甚至透露過自己不會每天化妝。

身為品牌彩妝創意總監、本身也擁有自創彩妝品牌「VIOLETTE_FR」，Violette對於「彩妝代表的意義」很有想法。她說：「以前的彩妝理念都是要改變自己的樣貌，假睫毛、修容、粉底液……所有的一切都是要修正你的外貌，讓你看起來更漂亮。這理念有害無益，因為這讓我們過得更不開心。我的責任是要傳達『你生來就很完美了』，彩妝應該要是好玩、充滿歡樂的工具，幫助你表達自己、讚揚自己，就像是穿衣造型一樣，可以透過彩妝呈現自己的優點，但絕非要掩蓋我們的本質。」

對她來說，彩妝某方面其實像是雙面刃，能帶來自信，卻也能奪走自信。 Violette說明：「如果你每次只是想用彩妝改變自己的樣貌，不喜歡最原始的自我，那就像出門戴上面具、晚上卸除面具，你永遠都不會喜歡卸除面具後的自己。所以請不要戴上偽裝，別遮掩太多屬於你的特質，大方接受最真實自然的自己。」

不要追蹤讓你感受更糟的社群媒體帳號

如同她對現代人的「社群焦慮」問題看法，Violett說：「現代社會對大多數人而言真的太辛苦，心理壓力變大的速度遠不及於社會改變的速度，造就了不平衡的環境，而社群媒體反而讓問題更加劇，有人分娩完還氣色很好或是永保青春容貌，大多數的照片都是假的，也讓大多數人覺得自己很糟，這些假照片只是為了炫耀。我的建議是不要追蹤讓你感受更糟的帳號，人們很怕自己成為邊緣人，想要跟緊社會的大小事，誰又做了什麼事，請停止這種行為，我們必須捨棄社群媒體，回去看看書，而且告訴你一件事，我們都是受藝術啟發。」

「引用美國作家蘭波羅威的一句話『她看上去不美，反倒像是藝術品，而藝術品本身就不美，藝術是要引發人心中的感受。』這就是人生的道理，誰要在乎是否漂亮、年輕，而是要在乎自己是否快樂，人生苦短，享受當下，多多接觸藝術，因為藝術最能激發情感與想法，並不是幫助我們評鑑美麗與否。」

「我在念藝術學院時，老師不會教我們什麼才是美，他們會問：『這帶給你什麼感覺？』而這就是藝術的價值，請不要再追蹤社群媒體了，去逛博物館，多閱讀，對待自己如女神和藝術家一般，你是最美的造物，生來就是完美，請用這種態度體驗人生。」

透過彩妝獲得力量，而不是掩蓋自己

「做自己」的態度，背後其來有自，Violette：「在我的故鄉法國，大眾追求的是快樂，沒有什麼比快樂更重要。而我們認為人要坦然擁抱自我，才能感到快樂。所以我們不用彩妝遮掩自我，而是為了喜歡，即便是買菜我們也能擦上大紅唇，不受場合與時間限制。」

她也分享人生中遇到低潮的小故事，在生完第二胎回到工作崗位後，「我意識到自己到脆弱、沒有自信，該怎麼做讓自己重新掌握力量呢？想一想就是「紅唇」了，擦上了紅唇後我感覺自信又回來了，我重新找回了自我、感到堅強，又能夠重回職場並大展身手。」

帶著一點小叛逆的最新彩妝創作

這樣的精神也反映在她的最新創作法式裸感彩妝系列上， Violette想要創造出能夠歌頌真實自我的系列彩妝，因此選用最接近肌膚本質色彩的「裸色」來呈現，但在用色上增添了新意，「我在唇膏與眼影中都添加一些黑色顏料，帶了一點叛逆的意味，而叛逆就是表達自我的關鍵『這就是我，不喜歡的話就不要看』。

化完妝向後退一步看自己，有助檢視妝容

Violette還特別分享了自己化妝後的一個小習慣，她說：「化妝的最重要步驟就是向後退一步，檢視自己，妳是女神也是藝術家，要像畫家一樣退幾步以檢視作品。化妝也要如此，有時拍照也能幫助我們檢視妝容，就像法文所說的距離美感。」

Violette更提醒「別忘了，彩妝並非永久性，它不是刺青。每次畫完拍一張照，不喜歡就擦掉，妳可以大膽一點，透過其他角度發現自我，並再次愛上自己。」

隨身攜帶筆記本記錄靈感

另外，大家也很好奇Violette創作靈感何來？Violette說：「我從很小的時候就會尋找靈感，並在腦海中創造自己的幻想世界，靈感來源多半是藝術、時尚、大自然，以及身邊的所有人。特別是藝術家給我很多靈感，霍托夫、伊夫克萊因以及我最喜歡的作家村上春樹。」

她進一步解釋：「我隨身攜帶大筆記本，裡面有草稿、織品、圖畫、試色、想法。我透過畫畫來創造唇膏，我還很瘋狂地研究化學，因為我想要創造出腦海中的特定色彩。」

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