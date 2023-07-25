星巴克 X BLACKPINK聯名今天全上架　最新12款開賣商品一次看

▲星巴克 X BLACKPINK聯名單品今天全上架，想搜集的紛絲手腳要快。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／25）起星巴克全面黑粉來襲！星巴克 X BLACKPINK在台首款聯名商品全部開賣，共有18款產品全都上架，除了星巴克拿手的環保杯、外帶杯與馬克杯之外，還有特殊商品如圍裙、瑜珈墊跟超可愛鑰匙圈，讓粉絲們連做菜、運動時都能有滿滿的BLACKPINK，二話不說快搶貨囉。

星巴克與大勢韓團BLACKPINK合作推出聯名新品，總計有包括各式材質咖啡隨行杯、生活用品等18款，於7／25正式開賣，其中有6款商品在昨（7／24）先登錄成為星禮程會員就可搶先購買，到昨晚其實大部分門市都已貼出6款商品銷售完畢的公告。

但粉絲們別傷心，因為今剩下的12款包括限定飲品「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」也全部開賣，還是有機會可以入手，快看看下面有什麼想搜集的，有機會相遇就趕快買起來吧！

▲BP黑／粉隨行杯，售價880元。

▲BP粉星植感隨行杯（左），售價750元；BP粉不鏽鋼杯（右），售價1,080元。

▲BP粉星植感TOGO冷水杯（左），售價800元；BP粉不鏽鋼水瓶（右），售價1,380元。

▲BP粉星植感馬克杯，售價750元。

▲BLACKPINK圍裙，售價880元；BLACKPINK鑰匙圈，售價650元。

▲BLACKPINK瑜珈墊，售價1,980元。

▲BLACKPINK護照套，售價900元。

▲BLACKPINK提袋，售價900元。

此外，星巴克與BLACKPINK也首次合作推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，發想自BLACKPINK的Born Pink專輯，這款飲品以燕麥奶為基底，結合了草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，充滿粉與黑的時髦色調，更呼應了BLACKPINK的標誌性配色，預計在7／25全門市推出，而7／23至7／24可從星巴克APP行動預點功能搶先買。

針對聯名星冰樂，還推出「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，包含BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂，及BLACKPINK Reusable cup可重複使用杯款（大杯容量），選用標誌性的粉色為外觀，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，該套組依飲品容量自280元起至320元，且購買BLACKPINK限定版大杯星冰樂套組或單筆消費滿300元，還可獲僅在地市場顧客才有的BLACKPINK貼紙組1張。