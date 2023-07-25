分手率超低的三大星座！TOP 1認準真愛就不會放手，越困難越激發好勝心

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

有些人在愛情裡面，一遇到困難或是阻礙，就會馬上想著脫身，但以下三大星座可以說是分手率超低，因為他們對另一半有著執著以及成本投入考量，所以只要戀愛，任何苦難都可以吞下去，絕對不會輕易說分手。

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座是一個情感意識很強的星座，對於戀愛有著充分的幻想，真正談感情之後，也會努力維持兩人的關係，把各種大小事弄得服服貼貼，即使已經被折磨到不行、或是承受的壓力太大，也不會輕易放手，面對令人失望的愛情狀態，他們總是可以笑著原諒。

TOP 2：金牛座

金牛座從來都不是快熟的星座，在感情裡面更是，需要日積月累的觀察與相處，才會走到成為情侶，所以在他們的觀念裡面，這些都是耗費精力與時間得來的結果，當然不能說散就散，只會越久越穩固，加上他們腦子裡對於「成本」的精算，已經投入還隨意放過，CP值太低。

TOP 1：天蠍座

天蠍座的人愛恨分明，對於感情不隨便承諾，一旦遇到心理的真愛，那就是走一輩子，即使在感情裡面受到許多挫折與阻礙，他們總是可以越挫越勇，激發起滿滿的好勝心，覺得過了這個難關一切都會風平浪靜，除非遇到謊言與背叛，否則不可能輕易說分開。