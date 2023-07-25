瘦子戴歐米茄想直奔海邊放大假　藍面海馬勾潛水魂

▲瘦子成為台灣歐米茄首位品牌大使。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）歡慶海馬系列75周年，今發表11款夏日藍色海馬腕錶系列，從正裝錶到高規格的專業潛水錶，全換上海洋色調的藍色面盤，並同步宣布歌手瘦子E.SO成為首位台灣歐米茄品牌大使，他今戴著AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱43毫米大師天文台世界時區腕錶，透露最想戴此錶出國玩，他說：「今年太忙了都沒放假，去哪都好，最好去海邊，好想潛水。」

瘦子近3年與歐米茄合作無間，也因為拍攝穿戴歐米茄潛水錶照片而開始接觸潛水，他坦言若沒有密切合作，在此之前他對水肺潛水與名錶一無所知，現在會開始「推坑」朋友欣賞歐米茄，得知品牌代言人都是喬治克隆尼、妮可基嫚、玄彬等巨星，或許未來有機會同台，他立刻化身小粉絲一臉興奮說：「問我當品牌大使的心情如何嗎？非常好！」





▲歐米茄海馬PLANET OCEAN 6000米系列同軸擒縱45.5毫米大師天文台腕錶Ultra Deep，403,000元。（圖／歐米茄提供）

新曝光的11晚夏日藍色海馬腕錶，款式包括海馬AQUA TERRA 150米系列CO‑AXIAL MASTER CHRONOMETER 38毫米與41毫米腕錶、AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱43毫米大師天文台世界時區腕錶、海馬300系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶、海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶、海馬PLANET OCEAN 600米系列同軸擒縱39.5毫米大師天文台腕錶、海馬PLOPROF 1200米潛水系列同軸擒縱55 X 45毫米大師天文台腕錶、海馬PLANET OCEAN 6000米系列同軸擒縱45.5毫米大師天文台腕錶Ultra Deep，細細欣賞可發現藍色面盤的深淺度不一，淺色調代表陽光普照的海面，Ultra Deep的深藍色象徵神秘深海也代表其非凡抗壓性與防水深度。





▲歐米茄海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱43毫米大師天文台世界時區腕錶，315,000元。





▲歐米茄海馬Aqua Terra 150米系列Co‑Axial Master Chronometer 41 毫米腕錶，205,000元。

與海上運動關係緊密的沛納海（Panerai），再度擔任義大利Luna Rossa Prada Pirelli 帆船隊官方贊助商，全力支持船隊在第37屆美洲盃帆船賽爭取佳績，並推出一系列Luna Rossa主題腕錶紀念雙方情誼，當中Luminor Luna Rossa Quaranta 系列腕錶的藍色太陽放射紋面盤發想自大海，小秒盤的紅色指針、錶帶的紅色裝飾則源自Luna Rossa帆船隊的官方色彩，錶殼則是黑色 DLC（Diamond-Like Carbon）塗層精鋼製成，整只錶流露優雅運動風格。





▲沛納海Luminor Quaranta Steel DLC Luna Rossa系列腕錶，284,000元。（圖／沛納海提供）