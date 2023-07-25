營養師教你吃對西瓜，原來男生較適合吃「黃肉西瓜」

▲挑選西瓜原來也有大學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日大口吃西瓜真是過癮，那麼你知道吃紅西瓜還是黃西瓜適合你嗎？營養師程涵宇分享紅、黃西瓜特性，教你如何聰明挑選。

營養師程涵宇分享，紅西瓜高鉀、擁有豐富β-胡蘿蔔素、茄紅素且低糖，適合常使用3C族群能幫助護眼、減重中幫助抗氧化、想要護心、抗菌保護黏膜健康可以選擇紅肉。

西瓜中的茄紅素和β-胡蘿蔔素，在人體具有高生物利用率，能夠被人體有效地的吸收，除了能夠抗氧化、預防心血管疾病、護心，還能夠改善男性早期攝護腺肥大，好處多多。

Nutrients期刊研究發現，每天平均吃140克西瓜的人（成年人約161克、孩童約125克），膳食纖維、鎂、鉀和維生素A的攝取，都比沒有吃西瓜的人高出5％，而且還幫助減少額外飽和脂肪及精緻糖攝取。





而黃西瓜則擁有豐富瓜胺酸、低鉀、低熱量且少碳水，適合壓力大、男性、腎臟病人，營養師建議壓力大想要放鬆心情可以選黃肉西瓜，西瓜中的瓜胺酸能夠幫助血管放鬆，促進血液循環，進而舒緩肌肉組織的疲勞感，還有調節血壓、降低血脂的功效。

男生吃西瓜建議選黃色，因黃西瓜含較高瓜胺酸穩定血壓，最特別的是能幫助血管擴張，瓜胺酸跟精胺酸都是一氧化氮(Nitric Oxide)的前驅物，一氧化氮能增加血液供氧量，還能保護精子避免受自由基破壞。

義大利也有研究發現，一天吃5份西瓜所攝取到的瓜胺酸citrulline，可以改善輕微的男性勃起障礙，且黃西瓜較低鉀，更適合腎臟病人吃。