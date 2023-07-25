在家也能遨遊法國、米蘭　馬卡龍乾燥花擴香瓶自己動手做超療癒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

不少人家裡常常都會有悶熱潮濕的氣味或是各種混雜異味，除了可以使用空氣清淨機淨化一下空氣，搭配擴香更可以讓居家更舒服，加上現在戶外溫度炎熱，把家裡打理得更舒適，不出門也會有好心情。以下就盤點多款厲害擴香、居家噴霧，轉換心情就選這味。

＃ilapothecary英草社 藍鬱晚香濃縮空間噴霧，50ml、售價1680元

夏季天氣燥熱，是否你也覺得心情難以平靜，加上生活工作各種瑣事，更鬱悶了嗎？全植物成分的藍鬱晚香濃縮空間噴霧，看起來小小一瓶，其實按一下味道就超足夠，裡面揉合快樂鼠尾草、晚香玉、苦橙葉、玫瑰天竺葵的植物精油，可以給人幸福安定的感受，心情更放鬆，睡前也可以搭配使用，打造療癒居室氛圍。

＃C&F香研所 孚日花園系列擴香，200ml、售價990元

以獨特乾燥花手作自組擴香瓶的MIT品牌C&F香研所推出孚日花園擴香，以法國瑪黑區古老的孚日廣場為靈感，一次4款馬卡龍色瓶身的擴香瓶，有玫瑰佛手柑、柚香蜜桃、雪松迷迭香、茉莉橙花，直接把法式花園景致搬到家裡，裡面的擴香液也選用英國與法國的頂級精油，讓嗅覺也能安心擁有完美饗宴。

＃CULTI MILANO 木蘭玫瑰經典系列擴香，500ml、售價4000元

米蘭大教堂後的粉色木蘭總在春意來臨時綻放，略帶寒意的空氣點綴淡粉紅色，浪漫無限，將此情此景的意象捕捉，木蘭玫瑰擴香應運而生，酡粉色漸層瓶身，宛若自然花瓣色調，柔軟帶有甜美的花朵香氣，在空間裡面緩緩降臨，讓人彷彿置身在異國享受自在慵懶的旅行途中，感受一抹春意悄然降臨。