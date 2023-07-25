戴小雛菊珠寶減齡！　喬治傑生琺瑯上色甜美極了

▲模特兒戴喬治傑生純銀電鍍銠、綠色與白色琺瑯的Daisy系列手鍊14,500元，戒指8,100元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏季為穿搭增添明亮色彩，繽紛花朵或果實主題首飾是最應景的選擇，丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）聯手丹麥服裝設計師 STINE GOYA創作可愛的Daisy系列，為小雛菊覆上彩色琺瑯，以手鍊為例，有兩朵小花或花朵繞成圈等設計，以925純銀電鍍銠材質製作花形基底，圓弧狀的細長花瓣以手繪無鉛琺瑯上色，經過釉燒工藝成就完美，流露青春甜美氣息。





▲喬治傑生Daisy系列純銀電鍍銠、綠色和粉色琺瑯手鍊，5,600元。

除了可愛小雛菊珠寶增色，喬治傑生也有古典優雅選擇，從著名的銀雕葡萄果缽獲得啟發，將葡萄圖騰解構重塑創作Moonlight Grapes月光葡萄系列珠寶，以 18K金鑲璀璨鑽石或925純銀材質打造大小圓球，詮釋結實纍纍的葡萄果實。

▲喬治傑生Moonlight Grapes系列18K金手鍊，39,000元。

▲喬治傑生Moonlight Grapes系列純銀手環，19,300元。

台灣珠寶設計師品牌林曉同珠寶，則以經典名著《小王子》為靈感，推出「我的玫瑰」系列，立體玫瑰花戒指、鍊墜中央均鑲嵌單顆美鑽，線條優美的花瓣也鑲有一道美鑽吸睛，更華麗的設計為硬式開口式手環，一端鑲嵌蛋白石，另一端為立體玫瑰並垂墜滴形月光石，更添浪漫。





▲林曉同珠寶我的玫瑰鍊墜，68,800元起。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）





▲林曉同設珠寶我的玫瑰硬式手環，點綴水滴形月光石與蛋白石，80,600元起。