此生必交「寶藏摯友星座」Top 3 ！第一名比戀人還死心塌地挺你到底

▲「人生必交好友」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

人的一生中如果能收穫一個知心朋友，對你不離不棄、陪伴在身邊帶來歡笑，也就讓生活多了些意義，以下總結「人生必交最佳好友」星座Top 3，絕對重義氣挺你到底，有他們的存在也就不枉此生了！

Top 3 處女座

處女座的出現比較不像是朋友，而是「媽媽」的貼心角色，有了這樣的知己，出門在外基本上不用帶腦，帶著他就夠了，因為處女座會幫好友打點好一切大小事，並且時刻處於關心的角度，就算為了朋友惹上麻煩也不在乎。雖然有時候說話太直接不中聽，但是回過頭來才發現處女好友根本是「預言家」，若不想吃虧，還是好好聽他們的話吧。

Top 2 射手座

相信大家都有這樣的心得，那就是不要當射手座的情人，要當射手座的朋友，因為射手心中一直把朋友放在第一位，對他們而言，願意花費時間和精力為朋友付出，而且是不求回報的，甚至讓情人都有些吃醋。換句話說，射手天生重義氣，就算沒有愛情也不能失去友情，這才是他們生命的重點。

Top 1 牡羊座

牡羊座是典型友誼細水長流的類型，只要讓他們認定你是知己，牡羊座就會把你當成自己人，為你上刀山下火海也無所謂，而且牡羊座屬於有話一定要說開，無法忍受朋友和自己存在誤會，也是這樣的個性，讓他們在交友的時候都是拿著真心付出，感動身邊的人，就算背叛全世界也不會背叛朋友的。