護唇膏又潮又美！植村秀推霧黑護唇膏、M.A.C潤唇冰棒超吸睛

▲近來推出的護唇膏也話題十足。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

護唇膏比潤也比美，討論度更是直線飆升，夏季專屬的降溫護唇膏、酷帥的黑色護唇膏，香甜芒果口味各式任你選擇，你最愛的是哪一個呢？

▲Shu uemura 無色限霧感潤唇膏，1,150元。

植村秀推出黑色護唇膏，添加90%日本山茶花油當作護唇基底，不僅滋養雙唇使其柔滑潤澤。日本備長炭成分更讓唇膏膏體增添霧黑潮酷的特色，抹在雙唇舒適輕薄完全不黏膩。單擦養護能呈現最佳唇況或打底疊擦也能讓讓唇彩更顯色鮮明。

▲M.A.C 4D嘟嘟翹唇膏，790元。

M·A·C祭出今夏酷涼推出擦的潤唇冰棒，以薑根與薄荷醇等熱辣涼感萃取，絕對讓你一抹冰透涼，其中加上薑根以及辣椒萃取，更有熱辣嘟翹立豐唇效果；而椰子油、乳油木果與酪梨油等植萃成分，更能給予唇瓣滿滿的滋養與晶瑩光澤，

▲IPSA 限定版水羊羹冰沁潤唇膏，950元。

IPSA以日本夏日人氣和菓子「水羊羹」為設計概念，在炎夏不僅使雙唇自然紅潤更達到涼感效果。雪白沁涼基底與和粉嫩色調相合，如同日本和菓子般晶透的雙色漸層膏體，蘊含保濕舒緩養護的月見草油與清涼薄荷腦，一抹瞬間冰鎮舒涼舒適。

▲ilapothecary 英草社 No.0 植煉香草菁唇膏，15g，880元。

添加香草和乳香能夠舒緩、抗氧化，安撫心神，玫瑰果油富含優質抗氧化物、及維生素 A、B、C、D 和 E 以及Omega 3,6 和 9，幫助強化皮膚，深層滋養修復，有效修護乾裂雙唇，睡前可以薄塗當作晚安唇膜使用。

▲Byredo 2023限量版芒果護唇膏，1,500元。

限量版芒果護唇膏融入了南印泰米爾納都地區多汁甜美的芒果香氣，滋潤呵護，搭配全新的紫色金屬質感外殼，俐落出色。透明半粉霧妝效，是白天或夜晚都不可或缺的唇部保濕步驟。