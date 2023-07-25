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Lisa露纖腰遊巴黎　2雙價差10倍美鞋陪逛

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▲▼ Lisa 。（圖／攝Lisa IG）

▲Lisa穿著約2,280元Melissa漁夫鞋逛巴黎。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK成員Lisa近日分享法國行的悠閒片段，她不改的甜辣風格裝扮，身穿黑色短版上衣配上可愛的狗狗圖案裙子，露出纖腰超級吸睛，她接連換上兩雙鞋伴她在巴黎街頭四處走走，一雙是巴西品牌Melissa的PVC防潑水環保材質涼鞋，另一雙是義大利精品品牌Loro Piana的無後跟莫卡辛鞋，兩雙鞋價差10倍，但都是她旅行時的必備便鞋。

▲▼ Lisa 。（圖／攝Lisa IG）

▲Lisa露出纖腰的甜辣裝扮，搭配Loro Piana約30,000元的Charms Walk無後跟莫卡辛鞋。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa難得抽空逛到艾菲爾鐵塔旁公園，席地而坐享受自在時光，她同一套露腰裝連搭兩雙休閒鞋，分別是約2,280元Melissa閃亮漁夫鞋以及Loro Piana約3萬元的Charms Walk無後跟莫卡辛鞋，後者採用經過防潑水和防污處理的麂皮製成，鞋面點綴品牌My Charms掛飾，休閒中展現精品質感，與她另一套黑白圓點洋裝也能完美搭配。

▲▼ Lisa 。（圖／攝Lisa IG）

▲Lisa到巴黎艾菲爾鐵塔旁的公園享受休閒時光。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了鞋子受矚目，Lisa私人時光所使用的包款也反映她放鬆的心情，拎著Merci字樣的托特包、很適合裝蔬果的FLIT網狀包，唯一的精品包選擇當然是她代言的CELINE，斜背黃色款的LUGGAGE包顯得俏皮可愛。

▲▼ Lisa 。（圖／攝Lisa IG）

▲Lisa穿Reformation點點洋裝也配Loro Piana鞋。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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