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邁泉豬排、胡椒廚房無預警停業　業界人士曝完全無前兆

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▲台北101美食街,邁泉豬排,胡椒廚房。（圖／記者蔡惠如攝）

▲捷利國際無預警歇業，導致台北101美食街的邁泉豬排與胡椒廚房出現空櫃。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

代理牛角燒肉、邁泉豬排等餐廳的「捷利國際餐飲集團」無預警歇業，導致南部7間牛角燒肉與全數邁泉豬排、胡椒廚房等近30間門店全部停業，今（7／25）台北101購物中心美食街2間店面「直接空櫃」，還有位於新光三越A9邁泉也關店，對此業界人士也私下透露，這消息來得很快，也是昨天晚上才知道。

▲台北101美食街,邁泉豬排,胡椒廚房。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101美食街,邁泉豬排,胡椒廚房。（圖／記者蔡惠如攝）

「捷利國際餐飲集團」疑似資金周轉不靈，導致旗下約30間餐飲今天均未營業，包括牛角燒肉7間分店與邁泉豬排等，官方臉書均宣布暫停營業，導致百貨與購物中心賣場直接空櫃。台北101美食街櫃位也放上「設備維護中，本日暫停營業」立牌，櫃位連菜單、刷卡機等均原封不動，靜候廠商處理。

▲台北101美食街,邁泉豬排,胡椒廚房。（圖／記者蔡惠如攝）

業界人士表示，其實店家因自身問題導致無法開店，臨時不營業的情況多少會發生，但今天的事件真的算遇過「口風最緊的」，因為之前多少會聽到一些風聲，今天這情況真的連食材供應商、賣場行銷人員都是昨天才知道，甚至有聽說他們到昨天都還在訂貨。

對此新光三越表示目前該店面正在關店中，現正與相關人士聯繫進行後續合約處理，暫時無法說明；台北101購物中心則表示，美食街部分櫃位因其自身集團問題暫停營業，待相關問題釐清後，會進行後續處理，目前台北101營運不受影響。

關鍵字：

牛角, 邁泉, 捷利國際, 停業, 無預警停業

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