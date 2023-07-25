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還沒跟上就落伍！日系妝髮三大流行關鍵字必懂

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、lucidol_japan IG、hu.jp IG、curun__sarain IG、ohnoayuka IG

日本潮流文化深深影響台灣穿搭妝容風格，以下就盤點最近三大日本美容關鍵字，從髮絲、妝容都有不同的變化，想要跟上最新潮流，立刻學起來。

1.酸熱護髮

▲樂絲朵,RMK,THREE,彩妝,日系彩妝,日本。（圖／IG）

一般亞洲人的髮絲偏酸性，如果碰到鹼性的洗髮產品，雖然可以洗乾淨，卻容易造成毛鱗片張開，就會有毛躁、糾結的問題，因此，想要髮絲柔順，pH4.0到pH5.5之間偏酸性洗護，可以讓髮絲維持健康柔亮，不少髮品就開始以酸鹼值研發新洗護，讓染燙髮的人也能擁有人人稱羨的秀髮。

【推薦單品】

＃樂絲朵 L酸熱瞬活髮膜，200g、售價420 元

▲樂絲朵,RMK,THREE,彩妝,日系彩妝,日本。（圖／IG）

擁有沙龍級護髮成分「酸熱護髮素」，搭配熱修護成分，在盈潤髮絲的同時，進行營養補充，同時增加抗熱效果，洗完頭之後也會有光澤感，以金木樨揉和葡萄柚的甜美香氣，不需要噴香水，就自帶可愛氣息，CP值超高。

2.灰階眼影

▲SUQQU,LUNASOL,彩妝,佳麗寶,秋妝,。（圖／品牌提供）

今年日系秋妝陸陸續續上市，可以發現脫罩之後，女孩開始大膽玩色，像是RMK、SUQQU、LUNASOL、THREE等等，把大地色系變配角，運用具有通透感的藍色、綠色，賦予眼影更多天馬行空的幻想；為了讓亞洲人也能輕鬆上手，不走極度飽和、高彩度的色調，反而是把鮮明高調的色彩抽去，帶點灰階的莫蘭迪感，用起來不僅更自然，同時也很時髦。

【推薦單品】

＃RMK 立體調色眼盤，4.6g、售價2150元

▲樂絲朵,RMK,THREE,彩妝,日系彩妝,日本。（圖／IG）

RMK自從創意總監YUKI的到來，有著截然不同的轉變，質地、顯色度都大幅提升，色彩更是帶來截然不同的新意，這次秋季彩妝他以身邊喜歡玩色的朋友為靈感，設計了一盤限定的綠色EX-02 Enigmatic，第一眼看到也許會感受到距離，但，只要用過它就會完全上癮，深陷在別具特色的魅力中，把黃種人肌膚為基調，精心調配出的4格配色，隨便單擦或是疊色都超好看，說是「眼影天花板」都不為過，絕對必搶。

3.高彩線條

▲樂絲朵,RMK,THREE,彩妝,日系彩妝,日本。（圖／IG）

有在觀察日系妝容的人可以發現，近年彩色的眼線及睫毛特別的流行，而且都是相當顯色、飽和的質地，完全跟眼影不同，白色、黃色、桃紅色等，用大地色眼影簡單打底之後，僅挑一樣展現出眼神的獨特感，比如：僅在眼尾加強的白色眼線、紅棕色的睫毛膏等等，一抹立刻有個性，又不會過於誇張。

【推薦單品】

＃THREE 魅光廣角全效睫毛膏，售價1450元

▲three。（圖／品牌提供）

THREE在秋季把肌膚光影注入個性彩妝，追求人類最原始的呼吸律動，睫毛膏更是推出全新4個色選：黑色、銅棕、酒紅、藍紫，前所未有的T字寬廣刷頭，可以緊抓每一根細小毛髮，打造不糾結又有濃密感的妝容，當然，尊崇「上蒼處方籤」的靈魂，膏體都添加了荷荷巴油、 白芒花籽油、 迷迭香萃取精華，上妝同時養護。

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關鍵字：

樂絲朵, RMK, THREE, 彩妝, 日系彩妝, 日本

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