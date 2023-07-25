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法國傳奇影后、超模現身Balenciaga裝修現場！　新季印花包高調登場

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記者鮑璿安／台北報導

想過施工裝修的場景能成為精品大片背景嗎？Balenciaga回歸品牌在巴黎的誕生地喬治五世大道，捕捉下最新的冬季23系列廣告大片，熟悉的老面孔法國傳奇影后伊莎貝雨蓓 （Isabelle Huppert）、超模Vittoria Ceretti出鏡演繹新季單品，畢竟名人、超模出現在工地的機會非常少有，當然引起了不小熱度。

▲▼ 巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲法國傳奇影后伊莎貝雨蓓 （Isabelle Huppert）出鏡冬季23系列廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲貂皮大衣與Crush Sling包款。（圖／品牌提供）


這組由時尚攝影師Tyler Mitchell掌鏡的冬季23系列廣告大片，特別來到品牌發源地、高訂系列業務的總部和創意中心巴黎喬治五世大道10 – 12號拍攝。站在粉刷到一半的牆面前， 伊莎貝雨蓓身穿廓形鮮明的印花連身裙，拎著裙裝延伸的花卉造型Crush Sling皮革包款，讓人更加聚焦單品本身；Vittoria Ceretti演繹的那套人造貂皮大衣，搭配收腰設計和圓潤的肩部線條，呈現全高訂廓形。本季也誕生更多頗具實驗性的混搭風格，實穿的運動套裝、牛仔夾克，甚至是正式場合出現的蕾絲晚禮服、珠飾刺繡長裙，皆可相互映襯。

▲▼ 巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲品牌發源地、高訂系列業務的總部和創意中心巴黎喬治五世大道10 – 12號。（圖／品牌提供）

不得不提到，2021年Balenciaga時隔53年重返高訂秀場，在巴黎喬治五世大道10 – 12號原址的基礎上對高訂沙龍進行了翻新重修，增設了高級訂製和成衣線的手工坊，以及全新的辦公室區域，決定重啟此空間，背後代表著品牌對於回歸高訂的決心。

同場加映

時尚的腳步快速來到下一季，FENDI秋冬23系列取鑒品牌第四代傳人Delfina Delettrez Fendi的著裝造型，男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，實用主義貫穿始終，非對稱剪裁的垂褶連衣裙、剪裁俐落的披肩飾有長而深的衩口均展現了衝突美，更誕生出新設計的簡約包款FENDI C’mon，純粹又兼具變化性。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI C’ Mon馬鞍包 mini ；蕾絲襯衫式洋裝 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Balenciaga, 冬季, Isabelle Huppert

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