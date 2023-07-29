LIFE・經典／台北101啟用商辦綠電2.0　帶頭「團購綠電」供租戶創首例

▲台北101首創提供租戶綠電，近期也取得WELL健康建築。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人知道台北101是台灣最高的建築，其實它也是「全台最大量體的單一商辦」，因應台灣最高的白金級綠建築招牌，今年也啟用商辦綠電2.0，與特定綠電廠合作，採用團購綠電的模式先採購綠電，並直接供應給租戶，創下商辦直接供給綠電的首個先例，目前大樓內證交所已採用100%綠電作業。

2020年台北101成為台灣商辦大樓的「再生能源憑證單一電號多用戶交易示範計畫1.0」首例，與樓內租戶台灣萊雅合作，提供無獨立電表企業也能購買綠電的解決方案，建立了台灣首個商辦綠電模式，之後在2022年推出的「綠色租賃方案」2.0升級版本，讓台灣商辦大樓能以「團購綠電」的方式統一向售電業者採購綠電再轉供給租戶，首個客戶就是證交所，已從4月開始提供綠電。

台北101表示，每年包括購物中心、辦公大樓總用電1.5億度，因可提供1.0與2.0版本雙重供應模式，預計今年綠電總使用量將達到約570萬度。除了商辦，未來台北101停車場的電動車充電樁、舉辦活動的電力使用，均可由綠電轉供，朝向2045年淨零路徑邁進，預計2035年再生能源使用達40%。

台北101在2020年取得全台首例的「微型碳權」，獲得10年期2718公噸的碳權額度，目前將花3年時間，把大樓辦公室內既有燈具約1萬8千盞更換為LED燈，共計節電率可達50%，預估10年共可獲得碳權約6,700公噸，意即減少碳污染可達6700公噸，以101施放一次跨年煙火的碳足跡為7到9噸，等同是少掉約75次施放的污染。

此外，自2011年首度取得LEED認證以來，台北101也在近期獲得WELL健康建築認證，成為全球10大超高建築中首座取得LEED與WELL雙白金認證的大樓，該認證牌近期也即將掛上101的大樓。