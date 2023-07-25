Gap夏季折扣最低4折起！洋裝現省破千、「多巴胺」背心150元有找

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

夏季出遊想穿新衣，又不想荷包大縮水？美式休閒服裝品牌Gap近日就推出「夏季Fianl Sale」活動，從男裝、女裝到童裝，全店商品都有超值優惠，減價商品下殺4折起，包含各式洋裝600元有找，百搭背心、素色短T更只要148元起，連正價商品、秋季新品也都有6折優惠，超狂優惠活動只到7/31，快趁現在搶起來。

▲女裝 Logo簡約U領羅紋針織背心，特價NT$148。



▲女裝 Logo羅紋針織短版女友T、Logo羅紋針織短版女友T，皆特價NT$298。



▲男裝 素色短T、男女同款滑滑T，皆特價NT$298。

要優先鎖定的絕對是每個人衣櫃中不可或缺的基本款T恤、素面背心等，有多種款式、顏色可挑選，包含男裝素色短T、男女同款的滑滑T恤、女裝羅紋針織短版女友T等都只要298元就能入手，甚至女裝Logo U領羅紋針織背心更特價只要148元，有眾多顏色可選擇，讓你以超划算價格就能打造今年夏季最流行的「多巴胺穿搭」。

▲女裝 輕薄修身泡泡袖短袖洋裝，皆特價NT$598。



而夏季出遊必備的洋裝，也有多種款式可挑選，包含胸前抓皺的小花圖騰洋裝、清新感綠色花朵圖騰洋裝或素色簡約洋裝，原價都破2,600元，現在最低特價598元起。

▲男裝 亞麻中腰直筒休閒短褲、男裝 Logo高腰鬆緊休閒短褲，皆特價NT$598。



▲男裝 美式復古丹寧寬鬆牛仔褲-淺藍色，特價NT$1,199；男裝 休閒彈力修身牛仔褲-藍色，特價NT$779。



下身部分，女裝高腰牛仔短褲特價398元，男裝亞麻中腰休閒短褲、Logo高腰鬆緊休閒短褲等也都特價598元，就連高人氣熱賣牛仔褲系列也都有6折優惠，有的褲型甚至千元有找。

▲男裝 U AIRism棉質寬版圓領T恤，特價NT$490；女裝 無縫短版BRATOP細肩帶背心，特價NT$590。



▲AIRism防曬外套和家居服系列也都有折扣優惠。



除了Gap，平價日系品牌UNIQLO目前也有期間限定優惠，至7/27只推出「涼夏旅行趣」優惠活動，像是棉質寬版圓領T恤、人氣女裝BRATOP細肩帶背心、工裝多口袋短褲等都有超值優惠，就連高人氣家居服系列、AIRism防曬外套、嬰幼兒服裝單品等也都入列，最低折扣價下殺至149元起，也是清空購物車的好時機！