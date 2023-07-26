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試・開箱／「冠軍乳霜」又出雙生精華必買！肌膚高訂塑身衣精緻女孩標配

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

夏季台灣女孩都不喜歡過於油膩的保養品，甚至連底妝可能都不太想上，除了美白要做，更重要的是肌膚一定要澎彈飽滿，才會看起來年輕，有紋路整個NG！以下就盤點多款適合夏天清爽，但又可以養出好肌膚的單品，可以說是不分季節，一年任何膚況、狀態都應該要每天補充。

＃資生堂 百優日夜分子玻尿酸精華，售價9200元

▲資生堂,IPSA,嬌蘭,乳霜,精華,保養,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

資生堂的「冠軍乳霜」百優沒有人不認識，甚至有粉絲一用就是20罐，輕盈質地完全不厚重，難怪回不去，現在，此系列終於要迎來全新成員，一瓶日用、一瓶夜用的「雙生精華液」，一組販售不拆賣，因為夜用精華先為肌膚注入滿滿玻尿酸分子，讓肌膚「沉浸式喝飽水」，日用精華喚醒肌底玻尿酸，讓它們膨脹飽滿，不需要侵入就可以達到填充般的彈潤水光，不用上妝直接打趴一票90後，穩居「冠軍雙生精華」寶座。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜，50ml、售價6000元；皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜，50ml、售價6900元

▲資生堂,IPSA,嬌蘭,乳霜,精華,保養,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

如果要說肌膚是否有塑身衣可穿？那麼嬌蘭的黑白霜可以說是最量身訂製的完美解答，迅速讓鬆弛下垂肉肉緊塑。身為蜜蜂專家，成分不能缺少烏埃尚島黑蜂的濃縮蜂蜜、獨家蜂王乳，更從純淨島嶼：法國科西嘉島、希臘伊卡利亞島、芬蘭奧蘭島採取強大活性的零污染蜂蜜，協同微分子玻尿酸、撫紋促彈六胜肽，白霜在日間由外而內緊塑拉提V字臉，晚上更深層由內而外撫平細紋、增加彈力，兩瓶一起用效果絕對大於2，缺一不可，精緻女孩全天候優雅是標配。

＃IPSA 雙型膠原原生霜，50ml、售價2850元

▲資生堂,IPSA,嬌蘭,乳霜,精華,保養,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

很多敏感肌對於「功效」型保養都會恐懼，擔心臉部刺激，問題又反覆發作，美好狀態簡直成為奢求，但現在IPSA直接把敏感肌的夢想實踐，零酒精、香精、Paraben類防腐劑的乳霜，問題肌膚超友好，重點是裡面含有荷蘭芥末、紅花、 月桃葉植物萃取，能為肌膚補充膠原蛋白，重現澎潤緊緻狀態，乳霜質地一推開直接化成精華水質感，細緻又好吸收，完全零負擔。

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關鍵字：

資生堂, IPSA, 嬌蘭, 乳霜, 精華, 保養

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