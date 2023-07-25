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IU溫柔系珠寶上身好甜美　和小十多歲女團NewJeans同台不遜色

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▲▼ IU 。（圖／翻攝IG）

▲IU演唱女團NewJeans歌曲《Hurt》，佩戴Boucheron Serpent Bohème粉紅石英系列耳環及戒指。（圖／翻攝dlwlrma IG）

記者陳雅韻／台北報導

由IU主持的網路節目《IU的調色盤》，在最新一集請到新生代人氣女團NewJeans，暢談雙方的共通點外，身穿紅衣的IU現場唱起NewJeans的歌曲《Hurt》，手拿麥克風時粉嫩色調的戒指相當吸睛，出自法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）最新Serpent Bohème粉紅石英系列，耳釘也出自同系列，風格甜美浪漫，和年輕妹妹NewJeans相比毫不遜色。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲IU戴的Boucheron Serpent Bohème系列耳釘，鑲嵌鑽石和粉色石英，120,000元。（圖／Boucheron提供）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲IU同時戴上Boucheron Serpent Bohème系列粉色石英戒指，65,500元。

30歲的IU對於溫柔系的珠寶情有獨鍾，鮮少有誇張大件作品上身。她曾身穿斜肩花朵禮服搭配Boucheron從蛇首發想的水滴形設計Serpent Bohème垂墜耳環，上面鑲嵌美鑽與珍珠母貝，散發優雅氣息；此次在節目中則換戴同系列玫瑰金鑲粉紅石英的耳釘與戒指，顯得年輕俏麗。

▲▼ IU 。（圖／翻攝IG）

▲IU曾以斜肩禮服搭配Boucheron Serpent Bohème系列鑲嵌鑽石與珍珠母貝吊墜耳環，506,000元。（圖／翻攝dlwlrma IG）

IU在演藝圈影視歌三棲，亮眼表現成為時尚圈寵兒，她是義大利名牌Gucci大使，日前穿2023秋冬裝出席於首爾舉辦的2024早春秀，當時拎著Jackie 1961系列黃色迷你肩背包吸睛；她也是運動品牌New Balance亞太區形象大使，示範美式復古風穿搭，吸引粉絲追隨買同款。

▲▼ IU 。（圖／翻攝IG）

▲IU是Gucci品牌大使，日前穿2023秋冬裝出席於首爾舉辦的2024早春秀。（圖／翻攝dlwlrma IG）

▲▼ IU 。（圖／翻攝IG）

▲IU秀Gucci Jackie 1961系列黃色迷你肩背包。（圖／翻攝dlwlrma IG）
 

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關鍵字：

IU, Boucheron, 寶詩龍, Gucci, New Balance

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