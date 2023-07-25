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掉髮人快記好！7種「養髮食物」多吃　防脫防白髮還能柔順髮質

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▲▼ 7種養髮食物多吃。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲多補充頭髮頭皮所需營養素，防掉髮還能養出健康豐盈秀髮。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@haeny_gram　

現代人工作生活忙碌、壓力大，加上作息習慣改變，越來越多人有脫髮問題，甚至有年輕化的趨勢，而掉髮的原因有很多，除了遺傳、壓力、不當清潔外，營養攝取不足也是一大因素！想防脫、改善掉髮情況，以下7個「頭髮最愛」的食物快記好，平時多補充有助維持頭皮、頭髮健康，強健髮絲，更幫助維持髮量。

＃維生素B群

維生素B群能促進頭髮生長與頭皮代謝，其中維生素B12更是維持頭髮、肌膚健康所必須的一種營養素。可以從糙米、黑米、小米、燕麥、薏仁和綠色蔬菜等等食物來補充。

▲▼ 7種養髮食物多吃。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃優質蛋白質

蛋白質是組成頭髮的重要元素，攝取充足的蛋白質對頭髮健康十分重要，像是雞蛋、牛奶、魚類、雞肉、海鮮等都是富含優質蛋白質的食物。

＃鐵質

鐵質能將氧氣運送全身，缺乏鐵質不僅氣色差，頭髮也會長得慢，因為血液供養能力不足，頭髮得不到足夠營養也就無法健康生長。可多吃牛肉、羊肉、鴨血、豬肝等食物來補充。

▲▼ 7種養髮食物多吃。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃維生素C

維生素C可促進鐵質吸收，幫助頭皮頭髮獲得養分，同時維生素C也是天然抗氧化劑，能幫助保護毛囊免受自由基損傷。像是奇異果、芭樂、草莓、柳橙、綠花椰、彩椒等都是富含維生素C的食物。

▲▼ 7種養髮食物多吃。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃維生素E

維生素E是一種天然抗氧化成分，能幫助頭髮保持健康狀態，改善頭髮黯淡無光、乾枯毛躁，並減少壓力性白髮等情況，建議核桃、杏仁、腰果等堅果類或芝麻、好油等食物來補充。

＃維生素A

維生素A可幫助防止毛囊退化，促進頭髮生長，並維護頭皮正常油脂分泌，守護頭皮健康，可從玉米、胡蘿蔔、番茄、蕃薯、蛋黃或動物內臟等食物攝取補充。

▲▼ 7種養髮食物多吃。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃Omega-3脂肪酸

Omega-3是一種健康的不飽和脂肪酸，能幫助抗發炎，減少頭髮脫落，促進頭髮密度、增加髮絲光澤，平時可多吃像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚等油性魚，亞麻籽、海藻、核桃、酪梨等富含Omega-3的食物。

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關鍵字：

掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 生髮, 養髮, 頭皮, 頭髮, 護理, 保養, 食物, 飲食

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