提升免疫從腸道開始！營養師曝「5種護腸食物」：黑巧克力也有用

▲營養師教飲食秘訣，幫助維持腸道健康。（圖／達至示意圖，以下同）

記者張毓容／台北報導

想有好的身體免疫力，就要從顧好腸道開始！營養師毛蕾表示，腸道的主要功能是幫助消化食物，但在免疫系統中也有著重要的作用，甚至被稱為「人體的第二大腦」，一旦腸道功能欠佳，就會出現像是消化不良、便秘、大腸激躁症等各種問題，所以維持良好的腸道健康，對身體的健康狀態非常重要。她也進一步分享對腸道健康有益的5大飲食關鍵，照著吃就能提升腸道免疫。

＃維持飲食多樣化



建議每天吃12種以上、每周吃25種以上不同品種的食材，盡量做到飲食多樣化，幫助提供更全面的營養素，促進腸道菌群的多樣化。

＃多吃新鮮蔬菜水果和豆類



蔬果及豆類等食物中富含膳食纖維，雖然膳食纖維無法被腸胃直接消化，但是可以被腸道中的某些細菌利用，刺激益生菌的生長，同時許多水果和蔬菜本身還含有益生元，益生元是滋養腸道益生菌的食物，進而促進多種有益細菌的繁殖和生長。

＃多吃全穀物



全穀物中含有豐富的膳食纖維等不可消化的碳水化合物，像是燕麥中富含β-葡聚醣，這些碳水化合物不會在小腸被吸收，而是會進入大腸，促進腸道中的有益細菌的生長。

＃多吃發酵食品



像是泡菜、純優格、發酵起司、納豆等發酵的食品，通常富含益生菌，可以幫助改善腸道菌群的功能、減少腸道中致病細菌的數量，調節人體的免疫功能。

＃多吃富含多酚的食物



包括可可、黑巧克力、紅酒、葡萄皮、綠茶、杏仁、洋蔥、藍莓、青花菜等食物都富含多酚，而多酚是一種具有多種健康益處的植化素，能幫助改善慢性發炎和氧化應激水平，還可以增加像是雙歧桿菌和乳酸桿菌等人體中益生菌的數量，並且減少致病細菌的數量，如梭菌。