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可愛破表！克蘭詩聯名小王子、Bifesta搭上酷洛米也萌到不行

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記者曾怡嘉／綜合報導

美妝聯名比可愛也比話題，最近推出的跨界聯名可愛到不行，讓消費者心甘情願掏錢買單囤貨。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩 漾采肌活美肌精華水--小王子限定版 200ml，1,700元、 煥顏緊緻彈力精華水-小王子限定版，200ml，2,200 元、極緻活齡撫紋精華水-小王子限定版 200ml ，2,700元。

今年夏天克蘭詩推出史上最可愛、最具意義的聯名保養─分齡精華水-小王子限定版，將小王子經歷的三個重要成長旅程，對應至針對肌齡需求訂製的三款分齡精華水。其中代表愛情的玫瑰對應漾采肌活美肌精華水、象徵友誼的狐狸對應煥顏緊緻彈力精華水、譬喻自我實現的星辰對應極緻活齡撫紋精華水，就如同不一樣的年紀閱讀《小王子》可以帶來不同體會。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲碧菲絲特 特極淨碳酸泡洗顏(酷洛米增量版) 216g，199元、抗暗沉碳酸泡洗顏(酷洛米增量版) ，216g，199元。

日本Bifesta則是推出超萌聯名的酷洛米包裝，限量增量20%不加價，讓酷洛米成為酷暑好膚質的療癒小幫手。兩款增量不加價的碳酸泡洗顏，有添加乳酸成分能讓肌膚透亮的抗暗沉碳酸泡洗顏，以及最新添加泥炭配方能深層清潔的極淨碳酸泡洗顏，即使在炎炎夏日，肌膚依然透亮不黏膩。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲FreshO2 史努比六色眼影盤，699元。

FreshO2結合美國經典漫畫《Peanuts》一同可愛出擊，將好美日常帶進四格漫畫，以簡約的黑白色系作為視覺主軸，集結靈魂人物史努比、胡士托、查理布朗、露西等人氣角色一同登場，針對台灣潮濕且悶熱的氣候，將經常出現起屑、脫皮、乾裂等肌膚問題納入研發重點，推出萌到心坎裡的限量款《SNOOPY史努比》彩妝系列與周邊商品。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲SAWAA x Kurt聯名禮盒，2,200元。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

SAWAA在今年七夕情人節，與潮流插畫家Kurt Wu 吳承暉攜手推出聯名禮盒，主打在敷上面膜的同時出現軟萌的小愛心，賦予了日常保養更多情趣。首次發售的香氛氣泡浴球以愛心為外型，丟入水中的瞬間可以看著粉紅氣泡慢慢發散充滿療癒感，同時散發出木質舒服香氣。黑色愛心的法蘭絨髮帶是日常保養不可或缺的小物，柔軟蓬鬆的觸感與黑色大愛心造型讓心情也隨之舞動。

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