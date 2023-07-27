風・Luxury／芭比粉風潮肯尼也淪陷　TAG Heuer、勞力士粉錶出列

▲瑪格羅比宣傳新電影《芭比》，曾穿Vivienne Westwood粉色禮服搭配Assael珍珠頸鍊，復刻自1960年代的芭比娃娃造型。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

由瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的真人版電影《Barbie芭比》熱映中，不僅娛樂話題滿滿，也在時尚圈掀起芭比粉風潮，粉紅色絕非服裝、配件專屬，瑞士名錶也有不少粉紅款可供選擇，連飾演肯尼的萊恩葛斯林都淪陷，戴著TAG Heuer（泰格豪雅）Carrera日期36毫米自動腕錶粉紅面款宣傳新片。





▲萊恩葛斯林宣傳新片《芭比》佩戴TAG Heuer Carrera日期36毫米自動腕錶粉紅面款，104,300元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer熱情桃紅

在《Barbie芭比》中飾演肯尼的萊恩葛斯林，同時是TAG Heuer品牌大使，戴著機芯升級的Carrera日期 36 毫米自動腕錶桃紅款，再適合也不過，整只錶保留賽車元素外觀，配上亮色面盤，充滿年輕活力，也凸顯Carrera腕錶男女皆宜的中性魅力。





▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 36腕錶白色黃金及蠔式鋼款，搭配鑲鑽粉紅色錶面，619,500元。（圖／勞力士提供）

勞力士鑲鑽放閃

勞力士（Rolex）經典的Oyster Perpetual Datejust 36腕錶款式豐富，甜美粉紅色面盤也納為設計，當中白色黃金及蠔式鋼款於錶圈鑲滿鑽外，粉色面盤上的18K金羅馬數字VI及IX也鑲嵌24顆鑽石，華麗放閃。



▲沛納海專賣店限定款的Luminor Due腕錶38毫米，限量500只，242,000元。（圖／沛納海提供）

沛納海首推粉色

沛納海（Panerai）首次嘗試柔美粉色系面盤設計，推出面盤為淺粉藍、粉綠或粉紅3款Luminor Due 38毫米腕錶，均搭載P.900自動上鍊機芯，3時方向設置日期顯示，9時位置為小秒盤，每年每款色系限量500只，為專賣店獨賣款。





▲Zenith DEFY SKYLINE天際線系列腕錶36MM粉色面盤鍊帶錶，282,600元。（圖／Zenith提供）

Zenith粉色星空

Zenith稜角分明的DEFY SKYLINE天際線系列腕錶，推出新尺寸36MM，粉紅面盤款式登場，特色是錶盤裝飾鐫刻四芒星組成的幾何圖案，重新演繹源自1960年代品牌的「雙Z」品牌標誌，備有鍊帶與面盤相同色調的橡膠錶帶款式。





▲Corum ADMIRAL 38 AUTOMATIC海軍上將系列女仕鑽錶，限量150只，286,000元。（圖／Corum提供）

Corum又帥又甜

休閒風當道，粉色錶多以運動風鍊帶錶呈現，Corum（崑崙錶）也不例外，為招牌錶款ADMIRAL 38 AUTOMATIC海軍上將系列打造粉色面盤的女仕鑽錶，承襲經典12邊形錶殼並於錶圈鑲鑽，旗語時標則以線圖形式在傾斜錶圈內側呈現，品牌辨識度百分百。

