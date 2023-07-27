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「拖延症末期」星座Top 3 ！第一名最愛逃避，拖到上癮乾脆放棄

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▲▼星座。（圖／翻攝自tvn ig）

▲「拖延症末期」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自tvn ig）

記者鮑璿安／台北報導

對日常小事「拖拖拉拉」是不少人的共同毛病，不過有些人簡直是患上了「拖延症末期」，不僅赴約從來沒有準時過，懶散到最後乾脆作罷，以下最容易有拖延症的星座Top 3 ，你上榜了嗎？

Top 3 處女座

處女座會上榜全是因為要求完美的個性，明明已經完善的事情還要一而再再而三確認檢查，而且處女座會認為慢工出細活，不知不覺養成了拖延個性。當然處女座還有一個特質就是「很難被說服」，所以當他人告誡處女快去做某事時，處女也會用一種不急不忙的態度去面對，果然是皇帝不急太監急。

Top 2 水瓶座

要論拖延症，水瓶真的已經到了末期，主要是水瓶的個性實在是太不溫不火，很少有事情能夠激發他們的效率，並且水瓶也會秉持一種「早晚會到終點」的態度去做事，佛系到最高境界很難被打破，最厲害的是跟水瓶相處久了，周圍的人一定也會被這種節奏所感染，變成拖延症團體。

Top 1 雙魚座

雙魚座會上榜很多人都不意外，跟他們相處一定會發現，從來沒有準時看到過他，因為雙魚座總是喜歡在出門前處理一些繁複的事情，東摸摸、西摸摸，讓自己越拖越上癮。導致到最後，雙魚也會問自己要不要放棄，完全不在計劃之內，走到哪算到哪，就連拖延也是浪漫天性的延伸。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 水瓶座, 處女座

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